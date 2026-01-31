Фатальні екстратайми та виліт з Євро-2026: огляд матчу Франція – Україна
У суботу, 31 січня, збірна України з футзалу припинила боротьбу на чемпіонаті Європи-2026, поступившись у чвертьфіналі команді Франції з рахунком 2:4 за підсумками додаткового часу.
Огляд матчу
Франція – Україна 4:2 (0:0, 1:1, ЕТ – 2:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 28 Геддура, 1:1 – 30 Жук (пен.), 2:1 – 41 Мухудін (пен.), 3:1 – 45 Мухудін, 4:1 - 48 Мухудін, 4:2 - 48 Корсун (пен.)
Вилучення: Мохаммед 30 (Франція)
Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії. Після цього Україна розгромно перемогла Литву, а також здолала Чехію.
Зауважимо, що "синьо-жовті" всьоме поспіль вийшли у чвертьфінал Євро, але лише у 2022 році зуміли пройти далі. У півфіналі Євро-2026 Франція зіграє проти переможця протистояння Італія – Бельгія.