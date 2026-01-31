Українська правда
Фатальні екстратайми та виліт з Євро-2026: огляд матчу Франція – Україна

Микола Літвінов — 31 січня 2026, 22:48
АФУ

У суботу, 31 січня, збірна України з футзалу припинила боротьбу на чемпіонаті Європи-2026, поступившись у чвертьфіналі команді Франції з рахунком 2:4 за підсумками додаткового часу.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу
Чвертьфінал, 31 січня

Франція – Україна 4:2 (0:0, 1:1, ЕТ – 2:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 28 Геддура, 1:1 – 30 Жук (пен.), 2:1 – 41 Мухудін (пен.), 3:1 – 45 Мухудін, 4:1 - 48 Мухудін, 4:2 - 48 Корсун (пен.)

Вилучення: Мохаммед 30 (Франція)

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії. Після цього Україна розгромно перемогла Литву, а також здолала Чехію.

Зауважимо, що "синьо-жовті" всьоме поспіль вийшли у чвертьфінал Євро, але лише у 2022 році зуміли пройти далі. У півфіналі Євро-2026 Франція зіграє проти переможця протистояння Італія – Бельгія.

