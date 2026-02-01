Україна є великою футзальною нацією: тренер Франції прокоментував вихід у півфінал Євро-2026

Головний тренер збірної Франції з футзалу Рафаель Рейно прокоментував підсумки чвертьфінального поєдинку Євро-2026 проти України (4:2).

Його слова передає сайт УЄФА.

Наставник відзначив високий рівень спротиву з боку суперника та бійцівські якості власної команди, яка зуміла здобути путівку до півфіналу.

"Україна має сильну команду з фантастичним тренером і є великою футзальною нацією. Я відчуваю до них лише повагу. Сьогодні вони дали нам неабияке випробування, але нам вдалося перемогти цього грізного суперника.

Попри всі негаразди та проблеми, ми змогли перемогти. Ми наполегливо працювали, щоб здобути цю перемогу. Протягом останніх трьох днів гравці дійсно перейшли в режим змагань, а Мухудін став чудовим лідером, який відіграв ключову роль у нашій перемозі.

Ми пишаємося цим півфіналом, але тепер хочемо ще більше. Ми хотіли показати, що півфінал чемпіонату світу не був випадковістю. Сьогодні ми надзвичайно пишаємося, але все ще голодні до перемог".