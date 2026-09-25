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Чоловіча та жіноча збірні України зберегли місця в оновленому рейтингу ФІФА

Олексій Мурзак — 25 вересня 2026, 19:27
Чоловіча та жіноча збірні України зберегли місця в оновленому рейтингу ФІФА

ФІФА оновила світові рейтинги збірних із футзалу, позиції обох національних команд України залишилися незмінними.

Чоловіча збірна України втрималася у десятці найсильніших команд світу (9 місце). Перші три сходинки посідають Бразилія, Португалія та Іспанія.

Жіноча команда набрала 4,61 рейтингового бала, але залишилася на 14-й позиції. Від Уругваю, який іде вище, українок відділяє лише 0,21 бала. Жіночий рейтинг очолює Бразилія, за нею розташувалися Іспанія та Португалія.

Бразилія залишається лідером обох рейтингів і є чинним чемпіоном світу з футзалу серед чоловіків та жінок.

Рейтинг ФІФА з футзалу

Чоловічі збірні

  1. Бразилія – 1684,97
  2. Португалія – 1575,32
  3. Іспанія – 1574,39
  4. Аргентина – 1513,38
  5. Іран – 1507,71
  6. Марокко – 1497,30
  7. Росія – 1428,98
  8. Казахстан – 1403,80
  9. Україна – 1400,89
  10. Франція – 1397,25

Жіночі збірні

  1. Бразилія – 1514,38
  2. Іспанія – 1416,52
  3. Португалія – 1381,32
  4. Аргентина – 1268,75
  5. Італія – 1242,66
  6. Японія – 1214,13
  7. Таїланд – 1205,45
  8. Колумбія – 1204,96
  9. Росія – 1165,10
  10. Іран – 1161,08

....

13. Уругвай – 1078,24

14. Україна – 1078,03

Напередодні визначився розклад українських клубів в основному етапі Ліги чемпіонів.

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