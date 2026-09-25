Чоловіча та жіноча збірні України зберегли місця в оновленому рейтингу ФІФА
ФІФА оновила світові рейтинги збірних із футзалу, позиції обох національних команд України залишилися незмінними.
Чоловіча збірна України втрималася у десятці найсильніших команд світу (9 місце). Перші три сходинки посідають Бразилія, Португалія та Іспанія.
Жіноча команда набрала 4,61 рейтингового бала, але залишилася на 14-й позиції. Від Уругваю, який іде вище, українок відділяє лише 0,21 бала. Жіночий рейтинг очолює Бразилія, за нею розташувалися Іспанія та Португалія.
Бразилія залишається лідером обох рейтингів і є чинним чемпіоном світу з футзалу серед чоловіків та жінок.
Рейтинг ФІФА з футзалу
Чоловічі збірні
- Бразилія – 1684,97
- Португалія – 1575,32
- Іспанія – 1574,39
- Аргентина – 1513,38
- Іран – 1507,71
- Марокко – 1497,30
- Росія – 1428,98
- Казахстан – 1403,80
- Україна – 1400,89
- Франція – 1397,25
Жіночі збірні
- Бразилія – 1514,38
- Іспанія – 1416,52
- Португалія – 1381,32
- Аргентина – 1268,75
- Італія – 1242,66
- Японія – 1214,13
- Таїланд – 1205,45
- Колумбія – 1204,96
- Росія – 1165,10
- Іран – 1161,08
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13. Уругвай – 1078,24
14. Україна – 1078,03
Напередодні визначився розклад українських клубів в основному етапі Ліги чемпіонів.