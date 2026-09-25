Чоловіча та жіноча збірні України зберегли місця в оновленому рейтингу ФІФА

ФІФА оновила світові рейтинги збірних із футзалу, позиції обох національних команд України залишилися незмінними.

Чоловіча збірна України втрималася у десятці найсильніших команд світу (9 місце). Перші три сходинки посідають Бразилія, Португалія та Іспанія.

Жіноча команда набрала 4,61 рейтингового бала, але залишилася на 14-й позиції. Від Уругваю, який іде вище, українок відділяє лише 0,21 бала. Жіночий рейтинг очолює Бразилія, за нею розташувалися Іспанія та Португалія.

Бразилія залишається лідером обох рейтингів і є чинним чемпіоном світу з футзалу серед чоловіків та жінок.

Рейтинг ФІФА з футзалу

Чоловічі збірні

Бразилія – 1684,97 Португалія – 1575,32 Іспанія – 1574,39 Аргентина – 1513,38 Іран – 1507,71 Марокко – 1497,30 Росія – 1428,98 Казахстан – 1403,80 Україна – 1400,89 Франція – 1397,25

Жіночі збірні

Бразилія – 1514,38 Іспанія – 1416,52 Португалія – 1381,32 Аргентина – 1268,75 Італія – 1242,66 Японія – 1214,13 Таїланд – 1205,45 Колумбія – 1204,96 Росія – 1165,10 Іран – 1161,08

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13. Уругвай – 1078,24

14. Україна – 1078,03

Напередодні визначився розклад українських клубів в основному етапі Ліги чемпіонів.