Провал ХІТа та Атлетика перед ЛЧ, хеттрик Данилюка напередодні дебюту в збірній: яким був 7-й тур Екстра-ліги

Вже 16 жовтня збірна України проведе перший матч за майже 9 місяців – суперником у спарингу буде Латвія. За кілька днів підопічні Олександра Косенка розпочнуть кваліфікацію чемпіонату світу 2028 року поєдинком проти Естонії.

Наприкінці жовтня свої ігри Екстра-ліги найімовірніше пропустять київський ХІТ та дніпровський Атлетик – обидві команди гратимуть у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Та перед цим фанати футзалу могли насолоджуватися матчами 7-го туру чемпіонату України. Матчами, які подарували гучні сенсації, зокрема поразки ХІТа та Атлетика, нових героїв, як от Вадим Данилюк, що отримав дебютний виклик у збірну.

І нові питання...

Результати 7-го туру Екстра-ліги

9 жовтня

10 жовтня

11 жовтня

Перший недограний матч

Вперше в сезоні-2026/27 був недограний поєдинок чемпіонату України з футзалу. Гра Суха Балка – Фантом, яка відбувалася поблизу Дніпра у VATAGA ARENA, декілька разів переривалася через повітряні тривоги.

Востаннє матч був перерваний за 7 хвилин і 32 секунди до фінального свистка за рахунку 2:0 на користь Сухої Балки, після чого Фантом відмовився чекати завершення тривоги, тож команди домовилися дограти в інший день.

Що ж до самої гри, то Фантому було відверто зле. У першому таймі, який Суха Балка виграла 1:0, кияни мали пропускати ще щонайменше двічі, але обидва виходи на пусті ворота жовтоводці так і не реалізували.

Другий тайм був продовженням першого – швидкий гол Сухої Балки, низка небезпечних моментів, без натяку на серйозну гостроту від гостей. Тому не дивно, що Фантом не захотів догравати того ж дня.

У підсумку догравання поєдинку перенесли. За нашою інформацією, воно відбудеться у цю паузу на матчі збірних. Розрахунок киян зрозумілий, та чи допоможе? Якщо так, то в чемпіонаті з'явиться новий лідер.

У дербі братів Малиновських переміг СкайАп

ХІТ – чемпіон останніх чотирьох сезонів, команда, яка навіть очки втрачала вкрай рідко, дуже важко розпочинає поточний сезон. За 6 попередніх матчів в колективу було дві нічиї та лише одна переконлива перемога над Альянсом (6:1).

У 7-му турі на "кабельників" очікував найбільш принциповий суперник – київський СкайАп. Іскри додавало ще й особистісне протистояння братів Малиновських – старший Максим грає за ХІТ, молодший Артем влітку перейшов у СкайАп.

Матч видався дійсно бойовим, дещо краще розпочинав ХІТ, однак помилка капітана "кабельників" Ігоря Чернявського при передачі стала фатальною – Максим Гайдучик перехопив пас та розстріляв ворота Олександра Кравця, майбутнього дебютанта збірної.

Старт другого тайму був уже за СкайАпом, і швидка атака на 25-й хвилині завершилася голом у виконанні Ігоря Крамара – досвідчений універсал зумів проштовхнути м'яч повз воротаря.

ХІТ не став чекати та одразу ж почав грати з 5-м польовим (ним був Педяш, який нарешті повернувся після травми). Це навіть призвело до гола від Келвіна – бразильця, що минулого сезону грав саме за "авіаторів". Але, на тому все.

А СкайАп, якщо відверто, мав забивати ще та закривати гру бодай одним з ударів у порожні ворота. Тим не менш, перемога 2:1.

ХІТ зазнав першої поразки в сезоні, другої за два сезони (минулого року теж від СкайАпа) та третьої втрати очок за 7 турів. Жахливий старт для чемпіонів.

Дубль Терентьєва колишній, гол воротаря Мещерякова, і все одно поразка Атлетика

В срібного призера чемпіонату Атлетика старт сезону також видався важким. Натужна перемога над Сухою Балкою, після якої сенсаційна поразка від Сокола (4:7) та скандал зі звільненням тренера – Олександр Кабаненко покинув команду через конфлікт з гравцями.

Третій тур проти СкайАпа колектив грав без тренера, і вирвав перемогу. Потім була бойова поразка ХІТу вже за нового тренера 41-річного Дениса Овсяннікова, при значній перевазі у грі. Агромат "атлети" розкатали 6:2, але Фантому вже за тиждень програли 5:6.

На такому тлі Атлетик підходив до домашнього матчу проти Урагану – однієї з двох команд, у яких ще не було перемог в сезоні. Здавалося б, ідеальний суперник, аби набратися впевненості напередодні ЛЧ.

Але...

Перший тайм проходив за мінімальної переваги Атлетика, якому нереально не щастило з реалізацією – коли найкращий бомбардир клубу та чемпіонату Андре не реалізовує вихід віч-на-віч – це проблема.

Натомість свій момент на добиванні знайшов 17-річний Віталій Крутко. "Атлети" відігралися за 5 хвилин до перерви, також на добиванні зіграв Ілля Терентьєв – ексгравець Урагану.

Другий тайм розпочався з другого голу від Крутка, який потужно прошив воротаря Богдана Мещерякова, а за кілька хвилин третій забив і зірковий Петро Шотурма. Варто додати, що Мещеряков – один з найкращих голкіперів в Україні в плані гри ногами. Він це й довів, забивши на 31-й хвилині.

Але з ключовою функцією голкіпера не впорався, пропустивши ще три м'ячі за 3 хвилини... Наприкінці зустрічі Терентьєв забив гол престижу, другий у ворота колишньої команди, але на тому все.

Ураган здобув першу перемогу в сезоні, Атлетик же поступився вдруге поспіль та вчетверте загалом за 7 турів. Наступний матч – вже в Лізі чемпіонів, і це лякає...

Гра туру: хеттрик 40-річного Борсука програв хеттрику майбутнього дебютанта збірної

Що дивно, найкращим матчем туру стало протистояння двох команд з нижньої частини турнірної таблиці. Сокіл перед поєдинком йшов сьомим, Агромат же, як і Ураган, не знав перемог, тож лишався внизу.

Напередодні поєдинку головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оголосив заявку на жовтневий збір, куди вперше потрапив 22-річний універсал Сокола Вадим Данилюк. У гравця на рахунку було 4 голи в сезоні, але всі вони – з дабл-пенальті у ворота Атлетика у другому турі.

Однак, схоже, виклик у збірну надихнув Данилюка, який влаштував справжню феєрію, відзначившись хеттриком. При тому один з голів забив прямим ударом зі штрафного, а останній, переможний – за пів хвилини до кінця зустрічі.

В цьому плані найбільш шкода 40-річного універсала Андрія Борсука, який три рази зрівнював рахунок в матчі, здавалося, врятував для Агромата бодай нічию, але... І це при тому, що він міг знову рятувати команду, однак удар наприкінці гри витягнув голкіпер.

Взагалі Агромату відверто зле дається дебют в Екстра-лізі. Видно, що колектив ще не тягне рівень найвищого дивізіону. Однак водночас команді ще й відверто не щастить.

Несправедливий гол, який відібрав перемогу над Ураганом, втрата перемоги на останніх секундах у грі з Сухою Балкою, тепер фатальний гол за пів хвилини до фінального свистка... Можливо, варто й до церкви сходити перед наступною грою.

39-річний Кузь покарав Авалон

В останньому матчі туру зійшовся новачок минулого сезону Авалон та новачок цього сезону Альянс. Львівський клуб серйозно укомплектувався перед стартом розіграшу, тож очікувати їх внизу турнірної таблиці не варто було.

Як, насправді, й Авалон, який також змінив підхід, інвестував гроші в ремонт залу та суттєво оновив команду. Однак поєдинок здавалося б рівних клубів завершився розгромною перемогою Альянса.

Якщо відверто, то за грою клуб з Броварів точно не заслуговував на такий результат – команда розстріляла всі стійки, виходила на порожні, вибігала віч-на-віч. Але вперто не забивала.

Альянс також не реалізував безліч моментів, але... Авалонівці – молода команда, у якої майже немає ветеранів у складі. У львівського ж клубу на майданчику був 39-річний Тарас Кузь.

Спершу він наприкінці першого тайму вивів команду вперед ударом з лету з кутового. Потім забив ще раз, пробивши з метра точно між ніг голкіперу – з закидання від свого воротаря. Між цим прямий удар зі штрафного поклав ще один досвідчений універсал Михайло Грицина.

Авалон побіг відігруватися, настворював безліч моментів, але... наприкінці зустрічі пропустив і четвертий. Важкий старт сезону для команди з Броварів, яка ще й не може грати матчі вдома.

Турнірна таблиця Екстра-ліги

Технічно, лідером і досі залишається ХІТ, однак Фантом все ще має шанси обігнати чемпіона. Для цього необхідно лише виграти з 0:2 матч проти Сухої Балки, в якому залишилося зіграти трохи більше ніж 7 хвилин.

З іншого боку, лякає настільки низька позиція Атлетика. Срібні призери попереднього сезону напередодні Ліги чемпіонів перебувають в нижній частині турнірної таблиці. При тому, що клуб влітку повністю зберіг свій склад.

З 10 команд Екстра-ліги за підсумком 18 турів одразу вісім колективів потраплять до плейоф. Відтак, лише дві команди завершать сезон одразу ж після основного етапу. Наразі на це "претендують" Агромат, Ураган та Авалон.