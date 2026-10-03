ХІТ і Фантом здобули перемоги у 6 турі Екстра-ліги

У суботу, 3 жовтня, відбувся ряд матчів 6 туру футзальної Екстра-ліги сезону-2026/27. Зокрема, перемоги здобули два лідери чемпіонату: ХІТ упевнено обіграв Сокіл, а Фантом у матчі з 11 голами виявився сильнішим за Атлетик Футзал.

Чемпіонат України – Екстра-ліга

6 тур, 3 жовтня

Ураган – Альянс Львів – 3:4 (1:1)

Голи: 0:1 – 16 Квасній, 1:1 16 Жуков, 2:1 – 21 Приходько, 2:2 – 34 Шотурма, 3:2 – 34 Цап, 3:3 – 40 Кузь, 3:4 – 40 Квасній

ХІТ Київ – Сокіл – 5:2 (2:2)

Голи: 0:1 – 1 Бабак, 1:1 – 3 Подлюк, 1:2 – 5 Стрельцов, 2:2 – 6 Жук, 3:2 – 31 Первєєв, 4:2 – 36 Келвін, 5:2 – 38 Чернявський

Суха Балка – Агромат – 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 1 Сірицький, 2:0 – 21 Ковальов, 2:1 – 22 Борсук, 2:2 – 22 Божінський, 2:3 – 24 Рогозянський, 3:3 – 40 Ніжник

Фантом – Атлетик Футзал – 6:5 (3:2)

Програма ігрового дня завершиться матчем між Авалоном і SkyUp, який розпочнеться о 17:00 за Києвом.

Раніше у 5 турі ХІТ зіграв унічию 3:3 з Сухою Балкою.