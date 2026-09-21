Екстренер Атлетика покинув клуб через конфлікт з командою

Попередній наставник Атлетика Футзал Олександр Кабаненко покинув клуб за своїм бажанням.

Про це у коментарі Чемпіону сказав один з президентів команди Олександр Куцик.

"Для нас це також був виклик, ми не зрозуміли, чому так. Але як є. Головний тренер сказав, що звільняється і це його вивірене рішення. Тренер воротарів сказав так само. Поки історія замовчує, що там сталося насправді, в голову до них не залізеш. Зрозуміло, що ми з ними довго спілкувалися. Але у них є рішення, вони прийшли до нас з ним. Звісно, є внутрішні історії та пояснення, чому так, але назагал виносити внутрішню кухню я б не хотів. Нехай це залишиться у нас".

За інформацією Чемпіона, причиною стали напружені стосунки між тренером та гравцями.

Кабаненко пішов з посади після поразки від Сокола (4:7) у другому турі чемпіонату. Замість нього команду очолив 41-річний фахівець Денис Овсянніков.

Новий головний тренер команди у коментарі Чемпіону розповів, що його в колективі сприйняли нормально і наразі з цим немає жодних проблем.

"Мене сприйняли добре в команді, обстановка дуже добра. Тиждень потренувалися, мені сподобалося. Сподобався настрій команди – в цьому плані нема проблем".

До тренерського штабу Овсяннікова увійшов екскапітан Атлетика Віталій Дзюба, тренером воротарів буде Данило Лутай.

У дебютному поєдинку з новим тренером Атлетик ледь не створив сенсацію, обігравши чинного чемпіона ХІТ, однак кияни вирвали перемогу на останній хвилині.

Олександр Кабаненко очолював дніпровський клуб з березня 2023 року. Під його керівництвом команда подолала шлях від аматорського колективу до фіналіста Екстра-ліги та учасника Ліги чемпіонів.