ХІТ здобув вольову перемогу над Ураганом, Сокіл у матчі з 11-ма голами здолав Атлетик у 2 турі Екстра-ліги

У суботу, 5 вересня, низкою матчів продовжився 2-й тур Екстра-ліги України з футзалу сезону-2026/27, де у першій зустрічі ігрового дня Сокіл вдома переграв Атлетик Футзал.

Обидві команди забили на двох 12 голів, а перемогу з рахунком 7:4 святкував хмельницкий клуб.

Водночас першу перемогу в новому сезоні здобув чинний чемпіон першості, столичний ХІТ, який все ж дотиснув Ураган.

У першому таймі Ілля Приходько оформив дубль, чемпіони відповіли на нього голами Данііла Чижика та Владислава Первєєва.

На останній хвилині Ураган залишився в меншості через другу жовту для Андрія Британа: кияни встигли реалізувати більшість завдяки голу Ігоря Чернявського на останніх секундах поєдинку.

У ще одному протистоянні ігрового дня СкайАп на останніх хвилинах вирвав перемогу в Альянса, водночас матч Авалон – Суха Балка було перенесено.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

2-й тур, 4 вересня

Сокіл – Атлетик Футзал 7:4 (2:3)

ХІТ – Ураган 3:2 (2:2)

Альянс – СкайАп 1:2 (0:0)

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Фантом здобув вольову перемогу над Агроматом.