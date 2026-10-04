Воротарі-бомбардири, 11 голів у матчі лідерів, травма Первєєва перед збірною: яким був 6-й тур Екстра-ліги

Не без проблем, але все ж таки в повному обсязі в суботу, 3 жовтня, у футзальній Екстра-лізі відбувся шостий тур.

Стартував він опівдні в Слобожанському, де Суха Балка приймала Агромат. Гості були в 30 секундах від першої перемоги в Екстра-лізі за всю історію, але жовтоводцям другий тур поспіль вдалося відскочити, витягнувши нічийний результат 3:3.

Близьким до першої перемоги в сезоні був і Ураган, який за хвилину до фінальної сирени вигравав у Альянса 3:2, але команда Юрія Іванишина примудрилася пропустити двічі й програла 3:4.

Весь інший екстраліговий футзал відбувся в Києві. ХІТ і Сокіл завзято розпочали й у перші 6 хвилин засмутили один одного по 2 рази. Всі інші голи були в другому таймі, ХІТ забив тричі та виграв 5:2.

П'ять забитих м'ячів також в активі СкайАпа, який розгромив Авалон. Матч двічі переривався тривогами, перед другою "авіатори" вигравали 5:1, і догравання заключних шести хвилин перетворилося на формальність.

Лідери чемпіонату Фантом і Атлетик Футзал перед очною грою стояли поруч, маючи по 9 очок. У відкритому футзалі суперники були майже рівними, і "майже" вилилося в один м'яч переваги Фантома 6:5.

Завдяки мінімальній перемозі Фантом не відпустив у відрив лідера першості ХІТ – їх продовжують розділяти два очки: 14 балів у чемпіонів України, 12 у тріумфатора минулорічної Першої ліги.

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Рекорд сезону Екстра-ліги за голами

В 6-му турі команди Екстра-ліги перевершили показник результативності другого туру, який до суботи був найврожайнішим.

37 разів арбітри фіксували взяття воріт, що на два більше, ніж в 2-му турі. Середня результативність – 7,4 м'ячі за гру, це дуже гідний показник.

Гра туру. Фантом – Атлетик

Найвагоміший внесок в кількість м'ячів був зроблений в грі між Фантомом і Атлетиком – 11 голів, і лише цього достатньо, щоб визнати її "грою туру".

Стільки ж на двох в третьому турі забили Сокіл і той же Атлетик. В обох іграх в мінусі був наш представник у футзальній Лізі чемпіонів, і це тривожний дзвіночок для команди з Дніпра.

Мещеряков після удару по воротах Атлетика

Списати все на одного молодого голкіпера Богдана Мещерякова, було б неправильним. Коли команда грає без огляду на свої ворота, це вже комплексна проблема, і на її вирішення у Дениса Овсяннікова, який очолив "атлетів" зовсім недавно, часу обмаль – фактично три тижні.

Камбек туру. Альянса в грі з Ураганом

В турі було три гри, в яких перемогу святкувала команда, яка протягом гри поступалася в рахунку. Найепічнішим став камбек Альянсу в Івано-Франківську.

Коли команда програє один м'яч за хвилину до фінальної сирени, всі її подумки, як би відігратися. Це і зробили львів'яни, коли розіграш "5 на 4" завершив Тарас Кузь ударом з трьох метрів.

Апетит приходить під час їжі, за ті 48 секунд, що залишалися, Альянс примудрився зірвати повний куш – Ярослав Квасній переможний м'яч забив за дві секунди до сирени.

Ураган вже не вперше в сезоні пережив драму останньої хвилини, як видряпавши очки, так і втративши їх. Як уникнути нервів і стресів? Можна сходити до церкви, як казав Михайло Кополовець.

Але краще все ж таки головному тренеру франківців Юрію Іванишину замислитися, де він не допрацьовує, адже за такого провалу, як з Альянсом, перший попит має бути з головного тренера.

НФК Ураган

Гол туру. Віктор Ковальов

Дива координованості й майстерності продемонстрував на початку другого тайму гравець Сухої Балки Віктор Ковальов. Атаку його команди розпочав Олександр Сіріцький передачею на Микиту Козлюка, який скинув м'яч в штрафний майданчик.

М'яч був абсолютно незручним для Ковальова, але він примудрився так викрутити ногу, так пробити в боротьбі з захисником, що м'яч залетів у дев'ятку.

Пенальті туру. Андре Луіз

Рахунок в грі з 11-ма голами був відкритий на 2-й хвилині з пенальті, який був призначений за гру рукою в штрафному майданчику. Бразильський легіонер Атлетика Андре Луіз чітко виконав 6-метровий, забивши свій 6-й м'яч в сезоні.

У ворота Фантома двічі пробивалися пенальті, і обидва вони були реалізовані. Загалом в сезоні 6-метрові билися 6 разів, і лише один з них не став голом.

Швидкі голи. Олександр Сіріцький, Кирило-Ілля Бабак

Лише в 6-му турі були зафіксовані м'ячі, забиті на першій хвилині. Перший з них в Слобожанському, де перший же удар по воротах Агромата став голом.

Голкіпер жовтоводців Олександр Сіріцький підключився до атаки, пробив метрів з 15, і м'яч залетів у дев'ятку. Від стартового свистка пройшло 22 секунди.

На 20 секунд більше відрахувало табло, коли гравець Сокола Кирило-Ілля Бабак смачно приклався до м'яча, який прилетів до нього від Даніїла Чижика. Голкіпер ХІТа Дмитро Дяченко не в змозі був відбити м'яч, який також летів у верхній кут воріт.

Воротарі-голеадори. Олександр Сіріцький, Ігор Байдак

Разом із Олександром Сіріцьким голом у протилежні ворота відмітився і голкіпер Фантома Ігор Байдак, продемонструвавши, як майстерно він б'є з далекої відстані.

Результативності Байдака можуть позаздрити чимало польових гравців – для Ігоря це вже третій забитий м'яч.

Щодо Сіріцького, то Олександр давно ходить в знаних воротарях-голеадорах. М'яч у ворота Агромата став для нього 12-м в Екстра-лізі, і він залишається шостим в рейтингу воротарів, які забивали в Екстра-лізі або Вищій лізі.

З урахуванням же кубкових голів, Сіріцький з 16-ма м'ячами поділяє четверту сходинку в рейтингу забивних воротарів з нинішнім головним тренером Фантома Віталієм Дєнюжкіним. З тих, хто продовжує грати в Екстра-лізі, більше тільки в воротаря СкайАпа Юрія Савенка – 17 м'ячів.

Автогол туру. Петро Шотурма

До поразки свого Урагану доклався капітан франківців Петро Шотурма. За рахунку 2:1 він так невдало підставився під дальній удар, що м'яч від п'яти Шотурми змінив напрямок польоту і полетів в протихід воротарю Миколі Гуйвану. Це перший автогол в пасиві Урагану, а загалом зафіксовані вже 8 м'ячів, забитих у свої ворота.

Червона картка. Дмитро Суворов

Надмірно зарядженим на гру проти своєї колишньої команди вийшов гравець Авалона Дмитро Суворов. Минулого сезону він грав за СкайАп, і в першому таймі відзначився голом у ворота "авіаторів". Втім, в другому емоції підвели Суворова, коли він ударом по ногах зніс Максима Гайдучика.

Очевидна жовта картка, яка стала для Дмитра другою, як наслідок – вилучення. До того ж, СкайАп використав цю більшість. До вилучення було 1:3, після нього – 1:4, що практично поховало інтригу в грі.

Остаточну ж крапку в зустрічі поставив Малиновський, однак його голу мало не бути – за мить до того тому таки Малиновському м'яч влучив у руку в штрафному майданчику СкайАпа. Але судді не помітили цей епізод, тож гра продовжилась, а "авіатори" вилетіли в гольову атаку...

Скандал туру. ХІТ – Сокіл

Але найбільше претензій до суддівства було у матчі, що відбувся на тому ж майданчику кількома годинами раніше. Сокіл був максимально незадоволений роботою арбітрів – звісно, коли у суперника не зафіксували жодного фолу за весь матч, а вашого тренера, хоч і по справі, але вилучили.

Проте сказати, що судді "вбивали" Сокіл – точно не можна. Об'єктивні претензії до арбітрів має і ХІТ. Наприклад, за момент, коли пошкодження отримав лідер збірної України Владислав Первєєв – судді фол навіть не зафіксували. Або ж гра рукою в Сокола за 10 секунд до кінця гри – то мав би бути 6-й командне порушення, проте його не помітили. Або ж проігнорували.

Тим не менш, такий високий градус гри призвів до того, що після фінального свистка команди не потиснули один одному руки.

Анатолій Подвойський