Ураган здобув першу перемогу в сезоні Екстра-ліги

У суботу, 10 жовтня, продовжився сьомий тур футзальної Екстра-ліги чемпіонату України сезону-2026/27. Ураган на виїзді несподівано обіграв учасника Ліги чемпіонів, Атлетик Футзал. Для Урагана ця перемога стала першою в сезоні.

Чемпіонат України – Екстра-ліга

7 тур, 10 жовтня

Атлетик-Футзал – Ураган – 3:6 (1:1)

Голи: 0:1 – 9 Крутко, 1:1 – 15 Терентьєв, 1:2 – 21 Крутко, 1:3 – 27 Шотурма, 2:3 – 31 Мещеряков, 2:4 – 34 Дичук, 2:5 – 35 Жуков, 2:6 – 36 Савич, 3:6 – 39 Терентьєв

Також 10 жовтня відбудеться матч СкайАп – ХІТ Київ, який переривали через повітряні тривоги.

Тур стартував напередодні матчем Суха Балка – Фантом, проте дограти його не вдалося через повітряні тривоги. Дата догравання матчу наразі не відома.