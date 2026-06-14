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Малиновський перейшов до Скай Ап

Володимир Слюсарь — 14 червня 2026, 17:08
Малиновський перейшов до Скай Ап
Артем Малиновський
SkyUp Futsal

Гравець рівненського Кардинал Авангарда Артем Малиновський перейшов до київського футзального клубу Скай Ап.

Про це повідомила пресслужба клубу.

За підсумками сезону Екстра-ліги 2025/2026 гравець став найкращим бомбардиром рівненського колективу, забивши 15 голів у чемпіонаті та в поєдинках Кубка України.

Малиновський виступає за Кардинал Авангард з 2023 року, де встиг зіграти у 51 матчі та відзначитися 20-ма забитими м'ячами.

Нагадаємо, що ексгравець збірної України Максим Павленко призначений головним тренером Скай Ап.

Напередодні керівництво столичної команди відправило у відставку з посади головного тренера Тараса Шпичку. Пізніше Скай Ап залишили три гравці, а згодом стало відомо про відхід ще трьох футзалістів.

У сезоні-25/26 SkyUp Futsal посів друге місце в регулярному чемпіонаті, поступившись ХІТу. Проте на чвертьфінальній стадії плейоф "авіатори" сенсаційно зазнали поразки від Сухої Балки, яка посіла 7-ме місце в першості.

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