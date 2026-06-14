Малиновський перейшов до Скай Ап

Гравець рівненського Кардинал Авангарда Артем Малиновський перейшов до київського футзального клубу Скай Ап.

Про це повідомила пресслужба клубу.

За підсумками сезону Екстра-ліги 2025/2026 гравець став найкращим бомбардиром рівненського колективу, забивши 15 голів у чемпіонаті та в поєдинках Кубка України.

Малиновський виступає за Кардинал Авангард з 2023 року, де встиг зіграти у 51 матчі та відзначитися 20-ма забитими м'ячами.

Нагадаємо, що ексгравець збірної України Максим Павленко призначений головним тренером Скай Ап.

Напередодні керівництво столичної команди відправило у відставку з посади головного тренера Тараса Шпичку. Пізніше Скай Ап залишили три гравці, а згодом стало відомо про відхід ще трьох футзалістів.

У сезоні-25/26 SkyUp Futsal посів друге місце в регулярному чемпіонаті, поступившись ХІТу. Проте на чвертьфінальній стадії плейоф "авіатори" сенсаційно зазнали поразки від Сухої Балки, яка посіла 7-ме місце в першості.