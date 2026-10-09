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Догравання матчу Екстра-ліги перенесли на іншу дату

Олег Дідух — 9 жовтня 2026, 19:03
Догравання матчу Екстра-ліги перенесли на іншу дату
АФУ

Матч сьомого туру Екстра-ліги чемпіонату України з футзалу сезону-2026/27 між Сухою Балкою та Фантомом 9 жовтня дограний не буде.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України (АФУ).

Матч Суха Балка – Фантом повинен був відбутися у п'ятницю, 9 жовтня. Проте поєдинок кілька разів переривався через повітряні тривоги. Тривалість однієї з них перевищила 75 хвилин.

Після цього команди домовилися дограти матч у інший день. Дата догравання буде визначена Комітетом з організації та проведення змагань АФУ.

Матч був перерваний за 7 хвилин і 32 секунди до завершення за рахунку 2:0 на користь Сухої Балки.

Нагадаємо, у шостому турі Екстра-ліги Суха Балка зіграла внічию 3:3 з Агроматом.

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