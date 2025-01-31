Німеччина – Україна: пряма трансляція матчу відбору на Євро-2026 – LIVE

Збірна України з футзалу проведе матч третього турувідбіркового етапу до чемпіонату Європи-2026 з футзалу проти Німеччини.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 31 січня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Пряму трансляцію гри ви можете переглянути на сайті Чемпіон.

У першому матчі кваліфікації збірна України здобула впевнену перемогу над Кіпром, а в другому турі підопічні Олександра Косенка розібралися з Румунією.

Раніше з’явилась інформація, що ключовий гравець збірної не допоможе команді у кваліфікації на Євро-2026. Напередодні він був прооперований.