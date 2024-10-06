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Косенко поділився емоціями від завоювання бронзових нагород ЧС-2024

Руслан Травкін — 6 жовтня, 23:25
Косенко поділився емоціями від завоювання бронзових нагород ЧС-2024
Олександр Косенко
FIFA

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко розповів, що відчуває після завоювання бронзових нагород чемпіонату світу 2024. У матчі за третє місце "синьо-жовті" здолали Францію.

Його слова наводить сайт Асоціації футзалу України.

"Поки що дійсно немає повного розуміння, але це справді фантастично. Напевно усвідомлення прийде трохи пізніше, а зараз це якось важко уявляється, але це дійсно так. Ми – бронзові призери Чемпіонату світу.

Ще не святкували. Не було часу. Ми лише приїхали після церемонії нагородження. Зараз, якщо залишаться емоції та сили, то трохи відсвяткуєм. Але багато святкувати не будемо, бо вже завтра вранці потрібно буде вилітати", – сказав Косенко.

Також фахівець пригадав і поразку у матчі 1/2 фіналу проти Бразилії. "Селесао" у підсумку стали чемпіонами світу.

"Дійсно, гра була рівною і шанси в нас були. Якби ми програли в чисту, то таких думок мабуть би й не було. А так дійсно були моменти і такі думки подекуди з’являються.

Дійсно, дуже хотілося б бути на їх місці, але й бронзові нагороди на мою думку це дуже вагомий результат. Не перестану дякувати всім хто допомагав, грав та захищав", – зізнався наставник "синьо-жовтих".

Зазначимо, що Данило Абакшин за підсумками світової першості отримав "срібну бутсу", а Ростислава Семенченка нагородили "бронзовим м'ячем".

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