Україна – Литва: де дивитися матч 2-го туру Євро-2026

Микола Дендак — 22 січня 2026, 23:40
У неділю, 25 січня, збірна України з футзалу зіграє проти команди Литви у 2-му турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року. Зустріч відбудеться в Каунасі, Литва.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за Києвом. Пряма трансляція гри Литва – Україна буде доступна на медіасервісі MEGOGO та безкоштовному телеканалі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Нагадаємо, у першому турі збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. За підсумками цих поєдинків саме українці опинилися на останньому місці в турнірній таблиці групи B.

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи B у чвертьфіналі стануть команди з квартету А. Напередодні відбулися перші матчі цієї групи.

