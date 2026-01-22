Україна – Литва: де дивитися матч 2-го туру Євро-2026

У неділю, 25 січня, збірна України з футзалу зіграє проти команди Литви у 2-му турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року. Зустріч відбудеться в Каунасі, Литва.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за Києвом. Пряма трансляція гри Литва – Україна буде доступна на медіасервісі MEGOGO та безкоштовному телеканалі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Нагадаємо, у першому турі збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. За підсумками цих поєдинків саме українці опинилися на останньому місці в турнірній таблиці групи B.

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи B у чвертьфіналі стануть команди з квартету А. Напередодні відбулися перші матчі цієї групи.