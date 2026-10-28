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ХІТ зіграє з Бенфікою, Атлетик зустрінеться з Хрудімом у Лізі чемпіонів

Денис Іваненко — 28 жовтня 2026, 09:23
ХІТ зіграє з Бенфікою, Атлетик зустрінеться з Хрудімом у Лізі чемпіонів
АФУ

У середу, 28 жовтня, українські команди ХІТ та Атлетик розпочнуть свій шлях у Лізі чемпіонів-2026/27 із футзалу.

Чинні чемпіони нашої країни потрапили у групу 4 шляху А. Кияни в першому матчі в Нідерландах зустрінуться із світовим грандом Бенфікою. Протистояння з португальцями розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Срібний призер Екстра-ліги Атлетик Футзал виступатиме у квартеті 8 шляху В. Дніпровці зіграють проти чеського Хрудіма на майданчику в Сербії. Стартовий свисток пролунає о 18:30.

Зауважимо, що для виходу до плейоф ХІТу необхідно потрапити у топ-3 своєї групи. Тоді як пілопічні Дениса Овсяннікова зможуть пройти далі лише з першого місця квартету.

Матчі українських клубів можна буде подивитися на платформі Київстар ТБ.

Ліга чемпіонів з футзалу
Груповий етап, 1 тур
28 жовтня

Група 4 шляху А

  • 18:00 Бенфіка – ХІТ

Група 8 шляху В

  • 18:30 Атлетик Футзал – Хрудім

Нагадаємо, що обидва клуби програли свої останні матчі в чемпіонаті України. Кияни поступились SkyUP (1:2), а дніпровців з ідентичним рахунком переграв Альянс.

На груповому етапі ХІТ також зіграє з Тайгерс Рурмонд та Ель Посо Мурсією. Суперниками Атлетика будуть ще Грац і Лозніца.

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