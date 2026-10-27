Слабких команд немає: тренер ХІТа оцінив рівень суперників напередодні старту Ліги чемпіонів

Головний тренер ХІТа Сергій Журба висловився про завдання команди та рівень суперників напередодні старту Ліги чемпіонів.

Слова фахівця передає Суспільне Спорт.

На думку наставника українського колективу, усі майбутні суперники мають однаково високий рівень гри й "прохідних" матчей він не очікує.

"Жереб звів нас з гарними суперниками, приємно зіграти з Бенфікою. Ми вже грали зі Спортингом: показували гарну гру і гарний результат, тому будемо робити все, щоб знову здобути такий же результат.

Ель-Посо Мурсія – віцечемпіон Іспанії. Чемпіонат Іспанії в топі, тому теж це дуже корисні матчі і досвід. Ну і чемпіон Нідерландів: там багато гравців з Марокко, а збірна Марокко зараз теж на досить високому рівні. Слабких команд немає", – розповів Журба.

Нагадаємо, ХІТ потрапив у групу 4 шляху А. Суперниками чинних чемпіонів України стануть португальська Бенфіка, іспанський Ель-Посо та нідерландські Тайгерс Рурмонд. Матчі проходитимуть в Нідерландах, до плейоф пройдуть 3 клуби.

Свій перший матч кияни зіграють 28 жовтня – суперником буде Бенфіка, стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Напередодні стало відомо, що ХІТ переніс свій матч чемпіоната України через старт Ліги чемпіонів.