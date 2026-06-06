ХІТ обіграв Атлетик Футзал у фінальній серії та вчетверте став чемпіоном Екстра-ліги

У суботу, 6 червня, київський ХІТ став чемпіоном Екстра-ліги з футзалу, обігравши дніпровський Атлетик Футзал у заключному третьому матчі фінальної серії.

ХІТ захистив титул чемпіона України та вчетверте завоював "золото" Екстра-ліги.

У першому таймі Ігор Чернявський забив гол уже на 8-й хвилині, "дніпряни" відповіли точним ударом Артема Файдора вже за п'ять хвилин.

Після перерви ХІТ розпочав впевнено й за дві хвилини обійшов Атлетик Футзал на два м'ячі: спочатку Євгеній Жук на 26-й хвилині влучив у ворота "дніпрян", а на 28-й – Артем Щур забив автогол.

Проте підопічні Олександра Кабаненка не хотіли здаватися й за дві хвилини зрівняли рахунок голами Богдана Зінгеля та Давида Калашника.

Коли справа йшла до овертайму, крапку в матчі поставив Чернявський, оформивши на 39-й хвилині дубль і принісши своїй команді перемогу в матчі з рахунком 4:3.

Екстра-ліга-2025/26.

Фінал, 6 червня (серія тривала до трьох перемог)

Атлетик Футзал – ХІТ 3:4 (1:1)

Голи: 0:1 – 8 Чернявський, 1:1 – 13 Файдор, 1:2 – 26 Жук, 1:3 – 28 Щур (автогол), 2:3 – 29 Зінгель, 3:3 – 31 Калашник, 3:4 – 39 Чернявський

Нагадаємо, що ХІТ перегравав Атлетик Футзал у першому та другому матчах фінальної серії.

Також у паралельному матчі хмельницький Сокіл переграв жовтоводську Суху Балку в третьому матчі бронзової серії Екстра-ліги.