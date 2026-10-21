ХІТ переніс матч Екстра-ліги перед стартом Ліги чемпіонів – джерело

Чинний чемпіон України ХІТ вирішив перенести поєдинок 8-го туру Екстра-ліги проти Авалона, який мав відбутися напередодні старту Ліги чемпіонів з футзалу.

Про це Чемпіону стало відомо з власних джерел.

Нова дата зустрічі наразі невідома.

Натомість дніпровський Атлетик Футзал, який також виступатиме у Лізі чемпіонів, свій матч чемпіонату України проти львівського Альянса зіграє. Хоча номінально це буде гра 17-го туру, оскільки команди помінялися домашніми поєдинками.

"Це було наше рішення. Думаю, якби ми захотіли, то могли б перенести гру. А так, я вважаю, що вона нам потрібна, аби ще раз зігратися. Тим паче, що ми гратимемо у Львові, звідти одразу поїдемо. Так зручніше, бо зараз рух зі сходу на захід не такий легкий. Тому ухвалили таке рішення", – сказав тренер Атлетика Денис Овсянніков.

Додамо, що напередодні одразу чотири гравці ХІТа були викликані до збірної України, за яку провели два матчі: товариську гру проти Латвії (2:2) та поєдинок відбору до чемпіонату світу 2028 проти Естонії (9:2). Футзалісти Атлетика у заявку збірної не потрапили.

Матч проти естонців відбувся 20 жовтня, а вже 28 жовтня обидві команди проведуть перші поєдинки групового етапу Ліги чемпіонів.

ХІТ потрапив у групу 4 шляху А. Суперниками чинних чемпіонів України стануть португальська Бенфіка, іспанський Ель-Посо та нідерландські Тайгерс Рурмонд. Матчі проходитимуть в Нідерландах, до плейоф пройдуть 3 клуби.

Атлетик гратиме у групі 8 шляху Б. Дніпряни зіграють проти чеського Хрудіма, австрійського Атлетика Футзал та сербської Лозниці-Град 2018. Поєдинки пройдуть у Сербії, а до плейоф пройде лише переможець квартету.

28 жовтня:

18:00 Бенфіка – ХІТ

18:30 Атлетик Футзал – Хрудім

29 жовтня:

18:30 Атлетик Футзал (Австрія) – Атлетик Футзал (Україна)

21:30 Тайгерс Рурмонд – ХІТ

31 жовтня:

18:00 ХІТ – Ель-Посо

– Ель-Посо 21:30 Лозниця-Град 2018 – Атлетик Футзал

Для Атлетика цей виступ в Лізі чемпіонів стане дебютним. ХІТ же вже має досвід єврокубкових матчів, зокрема, минулого сезону вперше в історії пройшов у плейоф, де вилетів від іспанської Пальми Футзал, 3-разового чемпіона ЛЧ.

Раніше своїми очікуваннями від Ліги чемпіонів поділилися лідери ХІТа Євгеній Жук, Ігор Чернявський та Владислав Первєєв.