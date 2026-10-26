Новий лідер, неймовірні Приходько та Шотурма і криза Атлетика перед ЛЧ: яким був 8-й тур Екстра-ліги

Чемпіонат України з футзалу повернувся після двотижневої перерви на матчі збірної, щоправда, не повністю – чинний чемпіон ХІТ переніс свій матч 8-го туру Екстра-ліги проти Авалона. Все ж, вже за кілька днів команда гратиме матчі Ліги чемпіонів.

Атлетик Футзал – також учасник ЛЧ – свій поєдинок не переносив, проте змінив місце проведення. По суті дніпряни помінялися домашніми іграми з Альянсом, аби зіграти цей матч у Львові, звідки й рушити одразу до Сербії.

Всі інші зустрічі відбулися за планом.

Результати 8-го туру Екстра-ліги

23 жовтня

Агромат – СкайАп 2:4

Суха Балка – Ураган 2:5

Альянс – Атлетик Футзал 2:1

24 жовтня

Фантом – Сокіл 3:0

Малиновському час у збірну, Нікітін повернувся після моторошної травми

За Агромат вже боляче – так, дебют в Екстра-лізі, так, суперники мають більші бюджети, так, в опонентів сильніший склад. Але при цьому Агромату ще й відверто не щастить – тому й він єдиний клуб, що ще не перемагав у сезоні.

Вірити у тріумф зі СкайАпом було важко. Проте мотивації команді мало б додати повернення на майданчик воротаря юнацької збірної України Арсенія Нікітіна, який місяць тому отримав серйозне пошкодження та переніс операцію.

Ба більше, для самого голкіпера ця зустріч була принциповою – все ж, він вихованець саме СкайАпа.

Але на паркет спершу вийшов інший воротар Агромата, 21-річний новачок Вадим Гайдай. І одразу ж пропустив дебютний гол за команду. Відзначився Дмитро Скибчик, на якого ідеально прострілив Артем Малиновський. У другому таймі ситуація повторилася.

Взагалі Малиновський молодший вже давно стукає у ворота національної команди, особливо після минулого сезону, в якому став найкращим молодим гравцем Екстра-ліги. Після переходу до "авіаторів" рівень гри лише зріс.

Агромат же навпаки, намагалися рятувати ветерани. 40-річний універсал Андрій Борсук після хеттрику в минулому турі в цьому реалізував пенальті. А згодом 39-річний Ярослав Заворотний вдруге скорочував відставання команди до мінімуму.

Але СкайАп був відверто сильнішим.

Ще й збірники повернулися у найкращій формі – Савенко вперто відмовлявся пропускати, а Масевич возив усіх і весь час. Тому результат закономірний.

Натхненні Приходько та Шотурма, Сіріцький – голкіпер-бомбардир

Так само зарядженими після національної команди приїхали Петро Шотурма та Ілля Приходько. Перший просто геніально відіграв перший тайм, забив прекрасний гол, створив з десяток шалених моментів, та ледь не віддав найгарніший асист сезону:

Юний Приходько у не менш красивому стилі забив у другому таймі, оформивши таким чином дубль.

Таким катком Ураган пройшовся по Сухій Балці – бронзовому призеру попереднього сезону Екстра-ліги. При тому, що до цього "дракони" здобули лише одну (!) перемогу в сезоні, і ту в 7-му турі.

Гра завершилася розгромом, у жовтоводців не було ні шансу, але був свій герой поєдинку.

27-річний воротар Олександр Сіріцький – у минулому гравець Урагана – є основним воротарем "Балки", але цю гру розпочинав у запасі. Звідти й дивився за першими двома пропущеними голами.

А коли вийшов – то привіз на свої ворота і третій. Порушив правила поблизу штрафного майданчика, отримав жовту та неймовірний гольовий розіграш від суперника. Однак відпрацював свою помилку із запасом.

Саме Сіріцький забив перший гол своєї команди у зустрічі, чудовим дальнім ударом. Вже 13-й – так і до голкіперського рекорду Сухова недалеко. У другому на рахунку Сіріцького передасист. Та й рятував чи не щохвилини, через шо примарна інтрига трималася трохи довше.

Атлетик не готовий до Ліги чемпіонів

У Львові ж між собою, вже в статусі головних тренерів, зустрічалися колишні партнери по львівській Енергії Денис Овсянніков та Валерій Легчанов. У рідних для себе стінах команди видали найбільш рівний поєдинок туру.

Як ми вже казали, цієї гри могло й не бути, принаймні на цьому тижні – адже Атлетику вже 28 жовтня грати в Лізі чемпіонів. Але що тренер, що гравці казали, що їм потрібен матч з Альянсом, потрібна перемога, аби набратися впевненості перед ЛЧ.

На жаль, за грою цього не скажеш.

Кращим був Альянс, тому й закономірно відкрив рахунок у середині першого тайму. А невдовзі мав пробивати пенальті – але судді проігнорували, або ж не побачили відвертий фол.

Атлетик відігрався перед перервою, завдяки підключенню до атаки воротаря Мещерякова – вкотре відзначимо його якісну гру ногами.

Рівний рахунок протримався недовго. Альянс знову вийшов вперед вже на початку другого тайму, скориставшись обрізкою від "атлетів". І не дала супернику зрівняти, навіть граючи з 5-м польовим.

Це дуже лякає. До Ліги чемпіонів лишилося 3 дні, а в Атлетика вже серія з 3 поразок поспіль, проти Фантома, Альянса (обидва – дебютанти Екстра-ліги) та Урагана (до того не мав жодної перемоги в сезоні).

Фантом переміг Сокіл і… наїхав на Суху Балку

Останній матч туру видався найменш яскравим, якщо відверто. Точніше проходив за однакової системи – активний старт від Фантома, що призводить до голу – затишшя на майже весь тайм – напружені останні хвилини.

І не вірте рахунку – гра була значно більш рівною, можливо навіть за мінімальної переваги в Сокола. Однак Фантом зумів забити і скористатися помилками, а хмельничани ні.

Просто подивіться на голи киян: перший – Чалий з розвороту пробив ідеально під стійку; другий – Гураль зловив ідеально на ногу передачу "соколівця" та прошив Шевченка; третій – Шевченко втратив м'яч у центрі майданчика і Фантом забив у порожні.

Найцікавіше було вже після гри, коли головний тренер Фантома Віталій Дєнюжкін вирішив відверто поговорити про єдиний програний матч в сезоні – проти Сухої Балки. Спершу він відверто розкритикував паркет, мовляв: "намазано якимось вазеліном".

Згодом пройшовся по головному тренеру жовтоводців Станіславу Гончаренку, пояснивши тому, чому ж Фантом вирішив перенести догравання матчу, який перервали через тривогу.

Головне питання – а чи буде продовження.

ХІТ навіть не у топ-3, СкайАп новий лідер: турнірна таблиця Екстра-ліги

Те, що ХІТ вирішив перенести свою зустріч 8-го туру призвело до сенсаційних змін у турнірній таблиці. Так, гегемон українського футзалу примудрився випасти з топ-3.

Тепер лідерами є київський СкайАп та львівський Альянс, у яких по 16 очок. 15 балів має столичний Фантом. І лише після них розташувався ХІТ, у якого 14 залікових пунктів, щоправда, і гра в запасі.

З іншої частини турнірної таблиці без змін. Є Агромат, який йде останнім з 3 балами за 8 турів, є Авалон, у якого 6 очок та матч проти ХІТа. Всі інші ж поки йдуть в зоні плейоф.