Косенко розповів, чого не вистачило збірній України у матчі проти Франції у чвертьфіналі Євро-2026

Микола Дендак — 31 січня 2026, 19:57
Олександр Косенко
Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко розповів, що вирішальним моментом гри став другий гол Франції у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2026.

Своїми думками він поділився у коментарі MEGOGO.

За його словами, в українців були шанси на перемогу ще в основний час, але не вдалося реалізувати моменти. А коли французи вийшли вперед – Україна відкрилася, через що й отримали ще 2 м'ячі.

"Вітаю суперника з перемогою. На жаль, нам не вдалося перемогти, але це був хороший матч. Коли був додатковий час, нам не вистачило забитого голу. І в кінці ми могли при рахунку 1:1 забити. Нам голу не вистачило, а французи забили його. І потім ми вже ризикували, почали розкриватись, тому отримали і третій, і четвертий голи", – сказав наставник.

У підсумку матч Франція – Україна завершився перемогою "Ле Бльо" в екстратаймах з рахунком 4:2. У півфіналі Євро-2026 Франція зіграє проти переможця протистояння Італія – Бельгія.

Зауважимо, що "синьо-жовті" всьоме поспіль вийшли у чвертьфінал Євро, але лише у 2022 році зуміли пройти далі. Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії. Після цього розгромно перемогла Литву та здолала Чехію.

Збірна України з футзалу Олександр Косенко Збірна Франції з футзалу Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

