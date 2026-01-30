Вони ж не можуть всі разом вийти, – Косенко пояснив ротацію стартових п'ятірок України на Євро-2026

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко в інтерв'ю Чемпіону пояснив, чому на кожен із матчів групового етапу Євро-2026 змінював п'ятірки.

Наставник "синьо-жовтих" запевнив, що для нього цей поділ є доволі умовним. Він додав, що не розділяє команду на першу та другу четвірку.

"А це взагалі умовне поділення. Я ніколи не розділяю на першу та другу четвірку. Вони ж не можуть всі разом вийти. Немає такого, що ця четвірка виходить першою, бо вона сильніша, або вона буде грати проти тієї четвірки. Ми не підлаштовувались під суперника, а хотіли нав'язувати свою гру", – відповів український коуч.

Також Косенко прокоментував поразку від Вірменії на старті чемпіонату Європи та складну перемогу над Чехією.

Нагадаємо, що Україна вийшла у плейоф із другого місці квартету В (6 балів). "Синьо-жовтих" у групі випередили лише їх кривдники з Вірменії (7 очок). У чвертьфіналі команда Косенка зіграє проти збірної Франції. Початок зустрічі 31 січня о 17:00 (за Києвом). Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.