Косенко – про складну перемогу України над Чехією: Вони намагались здобути результат

Софія Кулай — 30 січня 2026, 20:23
Олександр Косенко
АФУ

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко в інтерв'ю Чемпіону оцінив гру своєї команди у вирішальному матчі групового етапу Євро-2026 проти Чехії.

Наставник пояснив, чому кінцівки обох таймів складно давались його підопічним. За словами легенди футзалу, у цьому нічого дивного немає, адже чехи намагались відігратись у рахунку та перемоги.

"Бо суперник програє. Він розуміє, що їм потрібно перемагати, тому додає. Через це і могло скластися таке враження. Всі суперники гідні, всі намагались виграти. Чехія – хороша команда, яка вміє грати", – сказав Косенко.

Український коуч додав, що його команда намагалась протиставити цьому свою контратакувальну гру.

Косенко зауважив, що до перших двох голів гра була більш закритою. Лише після пропущених м'ячів Чехія почала відкриватись, після чого біля обох воріт з'явилось чимало моментів.

Нагадаємо, що Україна переграла Чехію з рахунком 5:3. Дубль у чеські ворота оформив Даниіл Абакшин. Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" змогли вийти у плейоф Євро-2026 із другого місця квартету В (6 балів). Натомість чехи із 1 очком вилетіли з турніру.

У чвертьфіналі підопічні Косенка зіграють проти Франції. Поєдинок запланований на 31 січня. Початок зустрічі – о 17:00 (за київським часом). Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. 

Олександр Косенко футзал Євро-2026 Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

