Корсун назвав лідера збірної України на полі та в роздягальні

Універсал Осасуни Магна та збірної України Ігор Корсун розповів, хто на його думку є визнаним лідером національної команди.

Футзаліст ексклюзивно поспілкувався з "Чемпіоном".

" В нас всі гравці високого рівня, тому когось виділити як лідера важко. Але я вважаю, що все-таки Петро Шотурма (капітан збірної – прим.) виділяється як лідер в роздягальні, особливо своєю харизмою", – розповів Корсун.

Також гравець поділився очікуваннями від вирішального матчу проти Чехії в межах групового етапу Євро-2026.

" В нас буде теоретичне заняття, де нам тренери вкажуть на всі сильні та слабкі сторони суперника. Для нас цей матч вирішальний, щоб пройти далі. Тому дуже серйозно готуємося. Загалом збірна Чехії – дуже сильний суперник", – резюмував універсал.

Останній матч групового етапу підопічні Олександра Косенка зіграють проти Чехії 28 січня – стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом. Для виходу в наступний етап українцям достатньо буде і нічиєї.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а у другому поєдинку розгромила Литву.