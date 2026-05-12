Скай Ап звільнив головного тренера після сенсаційного вильоту з плейоф Екстра-ліги

Київський футзальний клуб Скай Ап відправив у відставку з посади головного тренера Тараса Шпичку.

Про це повідомила пресслужба киян.

"Рішення про завершення роботи на посаді головного тренера було ухвалене за взаємною згодою сторін. Водночас Тарас Олександрович продовжить роботу в структурі клубу як тренер SkyUp Futsal та головний тренер команди SkyUp Futsal-2", – йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що Тарас Шпичка очолював SkyUp Futsal починаючи із сезону 2021/22. Під його керівництвом "авіатори" вийшли до Екстра-ліги, здобули бронзові медалі (2024/25), двічі виходили у півфінал Кубку України та дебютували у Лізі чемпіонів.

У поточному сезоні SkyUp Futsal посів друге місце в регулярному чемпіонаті, поступившись ХІТу. Проте на чвертьфінальній стадії плейоф "авіатори" сенсаційно поступилися Сухій Балці, яка посіла 7-ме місце в першості.

