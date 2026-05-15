Скай Ап припинив співпрацю з трьома гравцями

Київський футзальний клуб Скай Ап повідомив про відхід трьох гравців.

Йдеться про бразильського легіонера Дуду, а також про українських гравців Максима Літвінова та Михайла Зварича.

27-річний Дуду приєднався до складу команди у лютому. За цей час він встиг провести 14 матчів, в яких відзначився двома голами та одним асистом.

32-річний Літвінов провів у клубі 2 сезони. За цей час Максим відіграв у футболці 67 матчів, в яких відзначився 29 голами і 22 результативними передачами.

33-річний Зварич поповнив склад "авіаторів" напередодні сезону 2025/2026. У футболці клубу Михайло провів 19 матчів, в яких відзначився 2-ма голами та 6-ма асистами.

Напередодні керівництво столичного клубу відправило у відставку з посади головного тренера Тараса Шпичку.

У поточному сезоні SkyUp Futsal посів друге місце в регулярному чемпіонаті, поступившись ХІТу. Проте на чвертьфінальній стадії плейоф "авіатори" сенсаційно поступилися Сухій Балці, яка посіла 7-ме місце в першості.