Спортинг тріумфував у Лізі чемпіонів з футзалу, перервавши 3-річну гегемонію Пальми

Лісабонський Спортинг став переможцем Ліги чемпіонів з футзалу сезону-2025/26, перегравши "всуху" у фіналі іспанську Пальму (2:0).

"Зелено-білі" нарешті перервали переможну серію суперника, який три роки поспіль тріумфував у найпрестижнішому клубному футзальному турнірі на євроарені.

Для португальського гранда ця перемога стала вже третьою в ЛЧ. Раніше "леви" перемагали у сезонах 2018/19 та 2020/21.

Ліга чемпіонів з футзалу

Фінал, 10 травня

Спортинг – Пальма 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Сантуш, 2:0 – 36 Аліссон (авт.)

Вилучення: 19 Сантуш (Спортинг)

Нагадаємо, що у рамках 1/8 фіналу Пальма зустрічалася із київським ХІТом. Перша зустріч закінчилася бойовою мировою 2:2, а у другому поєдинку іспанський колектив взяв гору над киянами 4:2.

Раніше повідомлялося, що Україна вдруге в історії буде представлена двома командами у футзальній Лізі чемпіонів у наступному сезоні-2026/27.