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Букмекери назвали фаворита фіналу ЧС-2024 Бразилія – Аргентина

Денис Шаховець — 3 жовтня, 21:14
Букмекери назвали фаворита фіналу ЧС-2024 Бразилія – Аргентина
АФУ

У неділю, 6 жовтня, в узбекистанському Ташкенті відбудеться фінальний матч чемпіонату світу 2024 з футзалу між національними збірними Бразилії та Аргентини.

Збірна Аргентини є аутсайдером у грі проти Бразилії. Про це свідчать коефіцієнти бейтингового оператора FAVBET.

  • Перемога Бразилії – 1,45;
  • Нічия – 5,40;
  • Перемога Аргентини – 5,00.

Подивитися матч можна буде на телеканалі "Суспільне Спорт", а також регіональних телеканалах Суспільного. Крім того, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

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Нагадаємо, у півфіналі Бразилія перемогла Україну (3:2), а Аргентина з таким же рахунком здолала Францію.

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