Букмекери назвали фаворита фіналу ЧС-2024 Бразилія – Аргентина
АФУ
У неділю, 6 жовтня, в узбекистанському Ташкенті відбудеться фінальний матч чемпіонату світу 2024 з футзалу між національними збірними Бразилії та Аргентини.
Збірна Аргентини є аутсайдером у грі проти Бразилії. Про це свідчать коефіцієнти бейтингового оператора FAVBET.
- Перемога Бразилії – 1,45;
- Нічия – 5,40;
- Перемога Аргентини – 5,00.
Подивитися матч можна буде на телеканалі "Суспільне Спорт", а також регіональних телеканалах Суспільного. Крім того, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.
Нагадаємо, у півфіналі Бразилія перемогла Україну (3:2), а Аргентина з таким же рахунком здолала Францію.
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