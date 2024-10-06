Україна чудово реалізувала свої моменти: тренер збірної Франції – про поразку у бронзовому фіналі ЧС-2024

Наставник збірної Франції з футзалу Рафаель Райно прокоментував результат матчу бронзового фіналу ЧС-2024, у якому його підопічні програли Україні з рахунком 1:7.

Слова фахівця цитує Lequipe.fr.

"Нас обіграли кращі за нас. Треба привітати Україну, яка зіграла свою гру і добре реалізувала свої небезпечні моменти. На жаль, ми не були сконцентровані у важливих моментах матчу і були за це покарані. Рахунок болючий, тому що великої різниці між командами немає. Але переміг найкращий, безперечно", – сказав Райно.

У грі за 3 місце Данило Абакшин забив 3 голи. Він став найкращим у складі "синьо-жовтих" за системою гол + пас на світовій першості. Цікаво, що ФІФА найкращим гравцем поєдинку назвала іншого українця.

Зазначимо, що успіх футзалістів приніс Україні першу нагороду на чоловічих чемпіонатах світу в ігрових видах спорту.