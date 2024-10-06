Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Україна чудово реалізувала свої моменти: тренер збірної Франції – про поразку у бронзовому фіналі ЧС-2024

Руслан Травкін — 6 жовтня, 18:57
Україна чудово реалізувала свої моменти: тренер збірної Франції – про поразку у бронзовому фіналі ЧС-2024
Рафаель Райно
Скріншот з ютуб-каналу Fédération Française de Football

Наставник збірної Франції з футзалу Рафаель Райно прокоментував результат матчу бронзового фіналу ЧС-2024, у якому його підопічні програли Україні з рахунком 1:7.

Слова фахівця цитує Lequipe.fr.

"Нас обіграли кращі за нас. Треба привітати Україну, яка зіграла свою гру і добре реалізувала свої небезпечні моменти.

На жаль, ми не були сконцентровані у важливих моментах матчу і були за це покарані. Рахунок болючий, тому що великої різниці між командами немає. Але переміг найкращий, безперечно", – сказав Райно.

У грі за 3 місце Данило Абакшин забив 3 голи. Він став найкращим у складі "синьо-жовтих" за системою гол + пас на світовій першості. Цікаво, що ФІФА найкращим гравцем поєдинку назвала іншого українця.

Зазначимо, що успіх футзалістів приніс Україні першу нагороду на чоловічих чемпіонатах світу в ігрових видах спорту.

Збірна України з футзалу Чемпіонат світу з футзалу-2024 Збірна Франції з футзалу

Збірна України з футзалу

ФІФА назвала найкращого гравця бронзового фіналу Україна – Франція
Збірна України встановила два власні рекорди чемпіонатів світу
Чемпіонат світу 2024 з футзалу: календар, трансляції та результати
Жук: Думаю, в країні ніхто не вірив у нас до кінця
Футзальна збірна принесла Україні першу чоловічу медаль ЧС в ігрових видах спорту

Останні новини