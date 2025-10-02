Українська правда
Іспанія – Україна: де дивитися півфінал Євро-2025 U-19

Руслан Травкін — 2 жовтня 2025, 17:10
Збірна України з футзалу U-19 зіграє проти однолітків з Іспанії в межах півфіналу чемпіонату Європи, який цього року проходить у Молдові.

Матч відбудеться у п'ятницю, 3 жовтня. Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом. Подивитися гру можна буде на платформі MEGOGO за підписками Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Нагадаємо, на старті турніру Україна здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. Проте у другому турі українців здолали чинні чемпіони Португалія (0:4). У вирішальному матчі підопічні Ігоря Москвичова здолали Італію.

Збірна Іспанії здобула три перемоги на груповому етапі. Спочатку вони здолали Туреччину (3:0), потім мінімально переграли Чехію (3:2), а в третьому турі розгромили словенців (6:2).

Євро серед збірних U-19 проводиться вчетверте. Іспанці завжди успішно виступають на континентальній першості. Вони двічі (2019, 2022) ставала чемпіонами, а на Євро-2023 програли португальцям у фіналі. 

