Іспанія – Україна. Прев'ю півфіналу Євро-2025 U-19

Сьогодні, 3 жовтня, у столиці Молдови, Кишиневі, відбудеться матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи 2025 з футзалу серед команд до 19 років, у якому путівку до фіналу розіграють юнацькі збірні України та Іспанії. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Збірна України

Підопічні головного тренера Ігора Москвичова третій рік поспіль зіграють у півфіналі футзального Євро U-19. Ба більше, якщо на двох попередніх турнірах у 2022 та 2024 роках українці стали бронзовими призерами, то цього разу "синьо-жовті" ще мають шанс вперше стати фіналістом. Однак зробити це буде надзвичайно складно.

На груповому етапі цьогорічного чемпіонату українська збірна грала у квартеті з командами Молдови, Португалії та Італії. І якщо розібратися із господарями змагань було нескладним завданням (Україна розгромила Молдову 7:0 у матчі-відкритті), то у двох наступних іграх нашим хлопцям було непереливки.

У другому турі команда Москвичова без шансів поступилася Португалії (0:4), яка є чинним чемпіоном Європи. Утім, вирішальним у боротьбі за другу перепустку з групи до півфіналу був поєдинок з Італією, і там збірна України здобула надважливу перемогу з рахунком 2:0, завдяки чому продовжила свою турнірну ходу.

АФУ

Збірна Іспанії

"Червона Фурія" ще до початку турніру вважалася одним із головних претендентів на чемпіонство. Ще б пак, адже саме іспанці вигравали чемпіонат Європи у 2019 та 2023 роках, а у 2024-му поступилися вищезгаданій Португалії у фіналі. Тож її вихід до фіналу був цілком передбачуваним.

У групі B Іспанія набрала за три тури набрала максимальні 9 очок, перемігши по черзі команди Туреччини (3:0), Чехії (3:2) та Словенії (6:2). І тепер, здавалося б, вимальовується майбутній фінал із Португалією, проте для цього потрібно пройти амбітних і талановитих українців.

Історія зустрічей

Збірні України та Іспанії на всіх попередніх трьох юнацьких чемпіонатах Європи перетиналися між собою на турнірному шляху. У 2019-му наші хлопці без шансів програли (1:7), однак у 2022-му спрогресували й зіграли внічию (2:2). Ті дві зустрічі були на груповому етапі, а ось у 2023-му українці та іспанці розіграли між собою путівку до фіналу, і там виявилися зовсім трохи сильнішими (3:2).

Де дивитися

Подивитися гру юнацької збірної України проти дворазових чемпіонів Європи можна буде у прямій трансляції на платформі MEGOGO за підписками: підписками Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Прогноз Чемпіона

Як би нам не хотілося, аби українці спробували взяти в Португалії реванш у фіналі, все ж саме іспанці є безумовними фаворитами зустрічі. Утім, нашим хлопцям нічого втрачати. Третя бронза поспіль вже гарантована, чому б не спробувати розміняти її хоча б на срібло?

Прогнозуємо перемогу Іспанії (3:1), однак вболіватимемо за апсет.