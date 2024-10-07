Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Заспівали "Червону калину": емоції збірної України після завоювання бронзи на ЧС-2024

Руслан Травкін — 7 жовтня, 23:08
Заспівали Червону калину: емоції збірної України після завоювання бронзи на ЧС-2024
Збірна України з футзалу
FIFA

Збірна України з футзалу завоювала бронзові нагороди чемпіонату світу 2024.

Пресслужба національної команди опублікувала емоції гравців під час поїздки в автобусі після матчу.

Футзалісти заспівали відому українську пісню "Ой у лузі червона калина".

Нагадаємо, такий вдалий виступ дозволив футзальній збірній встановити два власні рекорди на чемпіонатах світу.

Читайте також :
Фото Україна – бронзовий призер ЧС-2024: потужна кінцівка та перші медалі в історії

Зазначимо, що Данило Абакшин став володарем "срібної бутси", а Ростислав Семенченко отримав "бронзовий м'яч" за підсумками турніру.

Збірна України з футзалу Чемпіонат світу з футзалу-2024

Збірна України з футзалу

Україна – бронзовий призер ЧС-2024: потужна кінцівка та перші медалі в історії
Гравці збірної України з футзалу повторили легендарне фото Мессі з трофеями
Косенко поділився емоціями від завоювання бронзових нагород ЧС-2024
Гравець збірної України отримав "бронзовий м'яч" ЧС-2024
Абакшин отримав "срібну бутсу" чемпіонату світу з футзалу

Останні новини