Заспівали "Червону калину": емоції збірної України після завоювання бронзи на ЧС-2024
Збірна України з футзалу
FIFA
Збірна України з футзалу завоювала бронзові нагороди чемпіонату світу 2024.
Пресслужба національної команди опублікувала емоції гравців під час поїздки в автобусі після матчу.
Футзалісти заспівали відому українську пісню "Ой у лузі червона калина".
Нагадаємо, такий вдалий виступ дозволив футзальній збірній встановити два власні рекорди на чемпіонатах світу.
Зазначимо, що Данило Абакшин став володарем "срібної бутси", а Ростислав Семенченко отримав "бронзовий м'яч" за підсумками турніру.