Заспівали "Червону калину": емоції збірної України після завоювання бронзи на ЧС-2024

Збірна України з футзалу завоювала бронзові нагороди чемпіонату світу 2024.

Пресслужба національної команди опублікувала емоції гравців під час поїздки в автобусі після матчу.

Футзалісти заспівали відому українську пісню "Ой у лузі червона калина".

Нагадаємо, такий вдалий виступ дозволив футзальній збірній встановити два власні рекорди на чемпіонатах світу.

Зазначимо, що Данило Абакшин став володарем "срібної бутси", а Ростислав Семенченко отримав "бронзовий м'яч" за підсумками турніру.