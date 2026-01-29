Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Визначились чвертьфінальні пари Євро-2026 з футзалу

Олександр Булава — 29 січня 2026, 23:41
Визначились чвертьфінальні пари Євро-2026 з футзалу

На чемпіонаті Європи з футзалу були зіграні усі матчі групового етапу, за підсумком яких було визначено пари 1/4 фіналу.

Збірна України завдяки перемозі над Чехією у третьому турі фінішували на другому місці групи В, поступившись лідерством Вірменії. Таким чином "синьо-жовті" у чвертьфіналі зіграють з першим місцем групи A – Францією. Переможець протистояння зіграє із сильнішим з пари Іспанія – Італія.

В іншій половині сітки збірна Португалії, яка є чинним чемпіоном Європи з футзалу, зустрінеться з Бельгією, а Вірменія зіграє з Хорватією.

Перші матчі відбудуться у суботу, 31 січня. 

Чвертьфінальні пари Євро-2026:

  • 31 січня, 17:00. Франція – Україна 
  • 31 січня, 20:00. Вірменія – Хорватія
  • 1 лютого, 17:00. Португалія – Бельгія
  • 1 лютого, 20:00. Іспанія – Італія

Раніше повідомлялося, що гол універсала збірної України з футзалу Ігоря Чернявського був визнаний найкращим за підсумками 2-го туру групового етапу Євро-2026.

Збірна України з футзалу Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

Іспанія декласувала Бельгію, Португалія дотиснула Польщу на Євро-2026
Гол Чернявського був визнаний найкращим за підсумками 2-го туру Євро-2026
Ми зібралися й показали, на що здатні: Абакшин – про вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2026
Принциповий матч проти Вірменії та дві перемоги "на класі": як збірна України пройшла в плейоф Євро-2026
Збірна України фінішувала на другому місці в групі B на Євро-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік