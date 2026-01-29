Визначились чвертьфінальні пари Євро-2026 з футзалу

На чемпіонаті Європи з футзалу були зіграні усі матчі групового етапу, за підсумком яких було визначено пари 1/4 фіналу.

Збірна України завдяки перемозі над Чехією у третьому турі фінішували на другому місці групи В, поступившись лідерством Вірменії. Таким чином "синьо-жовті" у чвертьфіналі зіграють з першим місцем групи A – Францією. Переможець протистояння зіграє із сильнішим з пари Іспанія – Італія.

В іншій половині сітки збірна Португалії, яка є чинним чемпіоном Європи з футзалу, зустрінеться з Бельгією, а Вірменія зіграє з Хорватією.

Перші матчі відбудуться у суботу, 31 січня.

Чвертьфінальні пари Євро-2026:

31 січня, 17:00. Франція – Україна

31 січня, 20:00. Вірменія – Хорватія

1 лютого, 17:00. Португалія – Бельгія

1 лютого, 20:00. Іспанія – Італія

Раніше повідомлялося, що гол універсала збірної України з футзалу Ігоря Чернявського був визнаний найкращим за підсумками 2-го туру групового етапу Євро-2026.