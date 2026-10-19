Естонія – України: де та коли дивитись матч відбору до чемпіонату світу-2028
У вівторок, 20 жовтня, збірна України з футзалу розпочне кваліфікаційний етап на чемпіонат світу 2028 року матчем проти Естонії.
Поєдинок відбудеться в естонському місті Раквере на арені "Раквере Спортс Центр", а стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
В прямому етері матч транслюватиме платформа Київстар ТБ на каналі "КСТБ Футзал". Перегляд буде доступним в усіх платних підписках будь-якого пакету.
Нагадаємо, що Україна потрапила до групи 9, де зіграє не лише проти Естонії, а й проти Словаччини. Перша гра зі словаками відбудеться 10 листопада, а матчі-відповіді заплановані на 2027 рік.
На попередній світовій першості, яка відбулася у 2024 році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1).
Із повною заявкою збірної України можна ознайомитися – тут. Косенко включив у список двох дебютантів – голкіпера київського ХІТа Олександра Кравця та Вадима Данилюка з Сокола.