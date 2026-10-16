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Збірна України розписала нічию з Латвією у товариському матчі перед стартом відбору на ЧС-2028

Олексій Мурзак — 16 жовтня 2026, 22:14
Збірна України розписала нічию з Латвією у товариському матчі перед стартом відбору на ЧС-2028
Getty Images

У п'ятницю, 16 жовтня, чоловіча збірна України з футзалу зіграла внічию з Латвією у товариському матчі в межах підготовки до відбору чемпіонату свтіу-2028.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

У першому таймі "синьо-жовтих" вперед вивів Даниїл Абакшин, однак до перерви латвійці змогли відновити паритет.

У другому таймі за збірну України дебютували одразу двоє гравців – голкіпер Олександр Кравець та польовий Вадим Данилюк, а сам відрізок став дзеркальним першій половині, адже тепер вперед вийшла команда Латвії.

На щастя, під завершення зустрічі підопічні Олександра Косенка вдало розіграли 5-го польового, а нічию вирвав Владислав Первєєв. 

Товариський матч з футзалу
16 жовтня

Латвія – Україна 2:2 (1:1)

Зазначимо, що вже 20 жовтня "синьо-жовті" проведуть першу зустріч з Естонією. Початок – о 19:00.

Нагадаємо, що Україна потрапила до групи 9, де зіграє не лише проти Естонії, а й проти Словаччини. Перша гра зі словаками відбудеться 10 листопада, а матчі-відповіді заплановані на 2027 рік.

На попередній світовій першості, яка відбулася у 2024 році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1).

Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу

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