Естонія програла Словаччині перед зустріччю з Україною у відборі на ЧС-2028

Збірна Словаччини з футзалу перемогла Естонію в першому матчі групи 9 основного раунду кваліфікації чемпіонату світу 2028 року.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

Господарі майданчика в Лученці вже до п'ятої хвилини забили тричі: відзначилися Патрік Затьович, Матуш Шевчик і Томаш Драговський. Згодом Драговський оформив дубль, а Едвін Стюф лише скоротив відставання естонців.

Усі голи команди забили до перерви. Другий тайм минув без результативних ударів.

Зазначимо, що обидві команди є суперниками України.

Відбір на ЧС-2028

Основний раунд, група 9

Словаччина – Естонія 4:1 (4:1)

Голи: 1:0 – 3 Затьович, 2:0 – 4 Шевчик, 3:0 – 5 Драговський, 4:0 – 17 Драговський, 4:1 – 17 Стюф

Наступний матч відбору словаки проведуть 10 листопада вдома проти України, а перед цим з "синьо-жовтими" зіграє Естонія – це протистояння відбудеться 20 жовтня.