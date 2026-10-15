Естонія програла Словаччині перед зустріччю з Україною у відборі на ЧС-2028
Збірна Словаччини з футзалу перемогла Естонію в першому матчі групи 9 основного раунду кваліфікації чемпіонату світу 2028 року.
Зустріч завершилася з рахунком 4:1.
Господарі майданчика в Лученці вже до п'ятої хвилини забили тричі: відзначилися Патрік Затьович, Матуш Шевчик і Томаш Драговський. Згодом Драговський оформив дубль, а Едвін Стюф лише скоротив відставання естонців.
Усі голи команди забили до перерви. Другий тайм минув без результативних ударів.
Зазначимо, що обидві команди є суперниками України.
Відбір на ЧС-2028
Основний раунд, група 9
Словаччина – Естонія 4:1 (4:1)
Голи: 1:0 – 3 Затьович, 2:0 – 4 Шевчик, 3:0 – 5 Драговський, 4:0 – 17 Драговський, 4:1 – 17 Стюф
Наступний матч відбору словаки проведуть 10 листопада вдома проти України, а перед цим з "синьо-жовтими" зіграє Естонія – це протистояння відбудеться 20 жовтня.