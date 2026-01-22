Українська правда
Збірна України опинилася на останньому місці в турнірній таблиці після 1-го туру Євро-2026

Микола Дендак — 22 січня 2026, 22:05
Збірна України опинилася на останньому місці в турнірній таблиці після 1-го туру Євро-2026
АФУ

Сьогодні, 22 січня, відбулися матчі першого туру групового етапу чемпіонату Європи 2026 з футзалу в групі B.

Головний фаворит квартету збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. За підсумками цих поєдинків саме українці опинилися на останньому місці в турнірній таблиці.

Турнірна таблиця Євро-2026, група B

  1. Вірменія – 3 очки
  2. Литва – 1 очко
  3. Чехія – 1 очко
  4. Україна – 0 очок

У наступних поєдинках українці зіграють проти Литви (25 січня) та Чехії (29 січня). Чемпіон проведе текстові онлайн-трансляції всіх цих поєдинків.

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи B у чвертьфіналі стануть команди з квартету А. Напередодні відбулися перші матчі цієї групи.

