Німеччина – Україна: де дивитися матч відбору на Євро-2026

Збірна України з футзалу зіграє з Німеччиною в третьому турі відбіркового етапу до чемпіонату Європи-2026 з футзалу.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 31 січня. Зустріч розпочнеться об 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі, ОТТ-платформі та телеканалі Setanta Sports.

У першій грі кваліфікації збірна України здобула впевнену перемогу над Кіпром, а в другому турі підопічні Олександра Косенка розібралися з Румунією.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем матчу Україна – Німеччина має стати саме українська команда з коефіцієнтом 1,01. На нічию приймаються ставки 23,00, а поразка оцінюється у 26,00.

Раніше з’явилась інформація, що ключовий гравець збірної не допоможе команді у кваліфікації на Євро-2026. Напередодні він був прооперований.

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