Збірна України – збірна Німеччини: де дивитися матч відбору на Євро-2026

Збірна України з футзалу зіграє з Німеччиною в четвертому турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2026 з футзалу.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 4 лютого. Зустріч розпочнеться об 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі, ОТТ-платформі та телеканалі Setanta Sports.

У першій грі відбіркового етапу збірна України здобула впевнену перемогу над Кіпром, а в другому турі підопічні Олександра Косенка розібралися з Румунією.

Третій поєдинок кваліфікації бронзові призери чемпіонату світу провели також проти Німеччини. Гра завершилася з рахунком 5:3 на користь української національної команди.

Раніше з’явилась інформація, що ключовий гравець збірної не допоможе команді у кваліфікації на Євро-2026. Напередодні він був прооперований.