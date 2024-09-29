Визначився стартовий склад збірної України на матч з Венесуелою

Сьогодні, 29 вересня, збірна України з футзалу зустрінеться з Венесуелою в межах 1/4 фіналу чемпіонату світу, що відбувається в Узбекистані.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Стартова п'ятірка збірної України: Олександр Сухов – Ростислав Семенченко, Данило Абакшин, Андрій Мельник, Ігор Корсун.

Матч Венесуела – Україна розпочнеться о 18:00 за київським часом, трансляція буде доступна на "Суспільне: Спорт", а сайт Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" здолали збірну Нідерландів з рахунком 1:3.