Гол Чернявського був визнаний найкращим за підсумками 2-го туру Євро-2026

Гол універсала збірної України з футзалу Ігоря Чернявського був визнаний найкращим за підсумками 2-го туру групового етапу Євро-2026.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Гарматний постріл українця майже з центру майданчика у ворота Литви випередив мʼячі представників Бельгії, Словенії та Іспанії.

Як відомо, Чернявський також став найкращим гравцем тієї зустрічі, яка завершилася переконливою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 4:1.

Нагадаємо, у третьому турі Україна перемогла Чехію та вийшла в 1/4 фіналу, де зіграє 31 січня проти команди Франції.