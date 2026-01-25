Гармата від Чернявського та перша перемога на Євро-2026: огляд матчу Україна – Литва

У неділю, 25 січня, збірна України з футзалу здобула свою першу перемогу на чемпіонаті Європи-2026, впевнено здолавши у 2-му турі команду Литви.

Найкращим гравцем матчу став універсал Ігор Чернявський, який забив потужним дальнім ударом ще на 7 хвилині.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу

Груповий етап, 2 тур

Група B, 25 січня

Україна – Литва 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Чернявський, 2:0 – 13 Первєєв, 3:0 – 24 Корсун, 4:0 – 33 Абакшин, 4:1 – 36 Дерендяєв

Останній матч групового етапу підопічні Олександра Косенка зіграють проти Чехії 29 січня. Для виходу в наступний етап українцям достатньо буде і нічиєї.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії.