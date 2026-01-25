Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Чернявський став найкращим гравцем матчу проти Литви за версією УЄФА

Микола Дендак — 25 січня 2026, 19:46
Чернявський став найкращим гравцем матчу проти Литви за версією УЄФА
Ігор Чернявський
УЄФА

Лідер київського ХІТа та збірної України Ігор Чернявський став найкращим гравцем матчу проти Литви у другому турі групового етапу чемпіонату Європи 2026.

Про це повідомляє УЄФА

На рахунку Чернявського перший гол у поєдинку, який універсал забив потужним дальнім ударом ще на 7 хвилині. У підсумку українці здолали суперника з рахунком 4:1.

Зауважимо, що в паралельній зустрічі Вірменія обіграла Чехію та гарантувала собі вихід у плейоф чемпіонату Європи. А Україна через цей результат втратила шанси на перше місце у квартеті.

Останній матч групового етапу підопічні Олександра Косенка зіграють проти Чехії 29 січня. Для виходу в наступний етап українцям достатньо буде і нічиєї.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією.

Збірна України з футзалу Ігор Чернявський Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

Ігор Чернявський

Домовлялися грати з першої до останньої хвилини: Чернявський – про перемогу над Литвою в 2 турі Євро-2026
Косенко: Вирішив довірити капітанську повʼязку Ігорю Чернявському
Екстра-ліга визначила найкращого гравця сезону 2024/25
Збірна України обіграла Чехію в товариському матчі
Чернявський: Вдячні за підтримку під час матчів вболівальникам з Узбекистану та Казахстану

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік