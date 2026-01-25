Чернявський став найкращим гравцем матчу проти Литви за версією УЄФА

Лідер київського ХІТа та збірної України Ігор Чернявський став найкращим гравцем матчу проти Литви у другому турі групового етапу чемпіонату Європи 2026.

Про це повідомляє УЄФА

На рахунку Чернявського перший гол у поєдинку, який універсал забив потужним дальнім ударом ще на 7 хвилині. У підсумку українці здолали суперника з рахунком 4:1.

Зауважимо, що в паралельній зустрічі Вірменія обіграла Чехію та гарантувала собі вихід у плейоф чемпіонату Європи. А Україна через цей результат втратила шанси на перше місце у квартеті.

Останній матч групового етапу підопічні Олександра Косенка зіграють проти Чехії 29 січня. Для виходу в наступний етап українцям достатньо буде і нічиєї.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією.