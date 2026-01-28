Євро-2026. Чехія – Україна 1:4. Текстова онлайн-трансляція матчу

У середу, 28 січня, збірна України з футзалу зіграє проти Чехії в останньому третьому турі групового етапу Євро-2026.

Стартовий свисток на "Xiaomi Arena" у латвійській Ризі пролунає о 20:30 (за київським часом). Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі у цій новині.

Команді Олександра Косенка буде достатньо зіграти внічию, аби продовжити боротьбу за медалі чемпіонату Європи. Натомість поразка від чехів буде означати виліт України із турніру.

32' Внук руками влетів у груди Сухова. Суддя нагородив порушника жовтою карткою. 31' Педяш (Україна) не влучив у порожні ворота суперника. 30' Павел Дрозд розмочує нуль у графі голів Чехії – 1:4. 29' Вже Сухов врятував володіння України після гарматного удару Коуделки. 28' Абаааакшиииин!!! Даниіл божевільним ударом у дальній кут оформив дубль у чеські ворота. Україна знищує суперника 0:4. 28' Перший фол отримала Чехія за 8 хвилин другого тайму. 27' Четвертий фол для України. На цей раз Приходько сфолив на супернику. 26' Чернявський отримав жовту картку за відмашку Коуделки. 26' Два поспіль удари за декілька секунд у виконанні Жука. Голкіпер Чехії відбив обидва постріли. 25' Жежулка (Чехія) парирував удар Жука. 24' Другий фол для України у другому таймі заробляє Абакшин. 23' ГООООЛЛЛ! Абакшин обікрав капітана збірної Чехії та забив вже у порожні ворота суперника. 0:3 на користь України! Навіть після пропущеного голу господарі продовжують грати з п'ятим польовим. 22' Суддя розвів руками після перегляду відеоповтору. М'яч влучив у руку українцю, але після рикошету від стегна. 22' Чехія взяла челендж на момент із влучанням у руку Педяшу. 21' Чехи одразу розпочали тайм із п'ятим польовим. Другий тайм розпочато! Перший тайм завершено! 0:2 на користь України. 19' Сухов накрив м'яч, не дозволивши супернику скоротити відставання до мінімуму. 18' Фол! Четверте попередження для номінальних господарів матчу. 17' Почастішало моментів біля українських воріт після двох голів від "синьо-жовтих". Косенко взяв тайм-аут. 17' Сухов потягнув удар Мікуса. Гольовий момент змарнувала Чехія. 16' Фаренюк перевірив на міцність стійку чеських воріт. 16' ТАААККК!!! Другий гол України за короткий час. Зв'язка Жук – Сухов зіграла на відмінно. 15' ГОООЛЛЛ! Чернявський ударом під дальню стійку відкрив рахунок у матчі – 0:1! 13' Жежулка врятував чеські володіння після потужного удару Чернявського. 12' Україна на межі – п'ятий фол! 10' Чернявському не вистачило долі секунди, аби результативно замкнути передачу Первєєва. Гостро було біля чеських воріт. 9' Удар Чернявського прямо по центру воріт. 8' Збірна Чехії взяла тайм-аут. 7' Корсун (Україна) загрожував володінням суперника. Після чого перший фол у свій пасив записали чехи. 5' Четвертий фол у пасив України записує Педяш. 4' Голкіпер Чехії парирує удар Жука п'яткою. Кутовий! 3' Вже за перші хвилини підопічні Косенка заробили три фоли. 2' Абакшин вже на старті "посадив" себе на жовту картку. Чехи брали челендж, але суддя не змінив свого рішення. Без вилучення для українця. 1' Не встиг матч розпочатись, як Україна заробила перший фол. Пролунали гімни обох збірних. Все готове до початку матчу! Олександр Косенко визначився зі стартовою п'ятіркою на матч проти Чехії, який розпочнеться о 20:30 (за Києвом). Стартова п'ятірка України Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Асоціація футзалу України (@futsal_ua)

Нагадаємо, що у першому турі "синьо-жовті" сенсаційно поступились Вірменії (1:2), а от у наступному матчі розгромили Литву (4:1).

Натомість Чехія провально стартувала на Євро: результативна нічия із Литвою (3:3) та поразка від Вірменії (5:4).