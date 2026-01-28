Без права на помилку: прев'ю матчу Чехія – Україна на Євро-2026
У середу, 28 січня, збірна України з футзалу проведе останній матч групового етапу чоловічого Євро-2026 проти Чехії.
Стартовий свисток на "Xiaomi Arena" у латвійській Ризі пролунає о 20:30 (за київським часом).
Команда Косенка реабілітувалась за поразку на старті
Команда Олександра Косенка двояко стартувала на чемпіонаті Європи з футзалу. У першому турі "синьо-жовті" сенсаційно поступились Вірменії, яка наповнена гравцями із російських ліг, 2:1. Єдиний гол у складі України забив Владислав Первєєв.
Натомість у наступній грі українські футзалісти реабілітувались за болючу поразку на старті, розгромивши Литву 4:1. Підопічні Косенка забили по два голи у двох таймах. Завдяки результативним ударам Ігоря Чернявського та Владислава Первєєва Україна пішла на перерву з рахунком 2:0.
Після відпочинку Ігор Корсун довів перевагу "синьо-жовтих" до комфортного 3:0. Відзначимо, що гравець іспанської Осасуна Магна забив із передачі голкіпера Олександра Сухова. Добив литовців Даниіл Абакшин, який спрямував м'яч у порожні ворота суперника, котрий грав із п'ятим польовим. Опонент України спромігся забити лише гол престижу.
Чехія провалилась у перших турах
У двох матчах групового етапу чехи набрали лише один бал: бойова мирова із Литвою (3:3) та поразка від Вірменії (5:4).
Цікаво, що Чехія, яка вперше із 2016-го вийшла на Євро, має гіршу різницю голів, аніж Україна – 7 (забитих) проти 8 (пропущених). Натомість команда Косенка у двох іграх забила 5 м'ячів, пропустивши при цьому 3 голи.
Україні слід остерігатись Давида Дрозда, який оформив дубль у вірменські ворота. Загалом у його доробку 6 м'ячів у 8-ми зіграних іграх за національну команду. Також небезпечним гравцем у складі Чехії є Радим Заруба, у якого ідентична статистика, як у Дрозда.
У якій ситуації збірні перед очною грою?
Українська збірна посідає друге місце у квартеті В, набравши 3 бали. На жаль, "синьо-жовті" втратили шанси виграти групу, яку несподівано очолює Вірменія (6 пунктів).
А от Чехія з одним очком йде третьою. Групу В замикає Литва, у якої також лише один набраний бал.
До слова, Литва гратиме проти Вірменії у паралельному матчі з Україною. Початок також о 20:30 (за Києвом).
Що потрібно Україні та Чехії для виходу із групи?
Команді Косенка не можна програвати чехам. Водночас українську збірну влаштує навіть нічия, як дозволить не випасти із боротьби за медалі Євро-2026. Натомість поразка змусить українських футзалістів пакувати валізи додому.
Якщо Україна переможе або зіграє внічию із Чехією, а Литва переможе вірменів, то "синьо-жовті" все одно фінішують другими. Відзначимо, що Вірменія вже достроково гарантувала собі вихід у плейоф, адже у випадку рівної кількості очок буде переважати нашу команду завдяки перемозі в очній зустрічі.
Чехії ж потрібно лише здобувати перемогу. Лише три очки дозволять підопічним Марека Копецьки посісти друге місце у квартеті, посунувши "синьо-жовтих". Мирова не дасть нічого чехам, які наберуть тоді лише 2 очки та зупиняться на 3-4 місці.
Додамо, що в останніх трьох матчах Чехія поступилась Україні – 2:4, 2:3 та 2:6. Дві крайні гри були зіграні у 2024 році.
Цікаво, що головний тренер збірної України Косенко добре знає, як забивати найближчому супернику. Олександр Петрович відзначався у чеських воротах у півфіналі Євро-2003, у якому "синьо-жовті" розгромили опонентів 5:1.
Де дивитись матч Чехія – Україна?
Матч Чехія – Україна у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO та безкоштовному телеканалі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та у кабельних мережах.