Без права на помилку: прев'ю матчу Чехія – Україна на Євро-2026

У середу, 28 січня, збірна України з футзалу проведе останній матч групового етапу чоловічого Євро-2026 проти Чехії.

Стартовий свисток на "Xiaomi Arena" у латвійській Ризі пролунає о 20:30 (за київським часом).

Команда Косенка реабілітувалась за поразку на старті

Команда Олександра Косенка двояко стартувала на чемпіонаті Європи з футзалу. У першому турі "синьо-жовті" сенсаційно поступились Вірменії, яка наповнена гравцями із російських ліг, 2:1. Єдиний гол у складі України забив Владислав Первєєв.

Натомість у наступній грі українські футзалісти реабілітувались за болючу поразку на старті, розгромивши Литву 4:1. Підопічні Косенка забили по два голи у двох таймах. Завдяки результативним ударам Ігоря Чернявського та Владислава Первєєва Україна пішла на перерву з рахунком 2:0.

Після відпочинку Ігор Корсун довів перевагу "синьо-жовтих" до комфортного 3:0. Відзначимо, що гравець іспанської Осасуна Магна забив із передачі голкіпера Олександра Сухова. Добив литовців Даниіл Абакшин, який спрямував м'яч у порожні ворота суперника, котрий грав із п'ятим польовим. Опонент України спромігся забити лише гол престижу.

Чехія провалилась у перших турах

У двох матчах групового етапу чехи набрали лише один бал: бойова мирова із Литвою (3:3) та поразка від Вірменії (5:4).

Цікаво, що Чехія, яка вперше із 2016-го вийшла на Євро, має гіршу різницю голів, аніж Україна – 7 (забитих) проти 8 (пропущених). Натомість команда Косенка у двох іграх забила 5 м'ячів, пропустивши при цьому 3 голи.

Україні слід остерігатись Давида Дрозда, який оформив дубль у вірменські ворота. Загалом у його доробку 6 м'ячів у 8-ми зіграних іграх за національну команду. Також небезпечним гравцем у складі Чехії є Радим Заруба, у якого ідентична статистика, як у Дрозда.

У якій ситуації збірні перед очною грою?

Українська збірна посідає друге місце у квартеті В, набравши 3 бали. На жаль, "синьо-жовті" втратили шанси виграти групу, яку несподівано очолює Вірменія (6 пунктів).

А от Чехія з одним очком йде третьою. Групу В замикає Литва, у якої також лише один набраний бал.

До слова, Литва гратиме проти Вірменії у паралельному матчі з Україною. Початок також о 20:30 (за Києвом).

Standings provided by Sofascore

Що потрібно Україні та Чехії для виходу із групи?

Команді Косенка не можна програвати чехам. Водночас українську збірну влаштує навіть нічия, як дозволить не випасти із боротьби за медалі Євро-2026. Натомість поразка змусить українських футзалістів пакувати валізи додому.

Якщо Україна переможе або зіграє внічию із Чехією, а Литва переможе вірменів, то "синьо-жовті" все одно фінішують другими. Відзначимо, що Вірменія вже достроково гарантувала собі вихід у плейоф, адже у випадку рівної кількості очок буде переважати нашу команду завдяки перемозі в очній зустрічі.

Чехії ж потрібно лише здобувати перемогу. Лише три очки дозволять підопічним Марека Копецьки посісти друге місце у квартеті, посунувши "синьо-жовтих". Мирова не дасть нічого чехам, які наберуть тоді лише 2 очки та зупиняться на 3-4 місці.

Додамо, що в останніх трьох матчах Чехія поступилась Україні – 2:4, 2:3 та 2:6. Дві крайні гри були зіграні у 2024 році.

Цікаво, що головний тренер збірної України Косенко добре знає, як забивати найближчому супернику. Олександр Петрович відзначався у чеських воротах у півфіналі Євро-2003, у якому "синьо-жовті" розгромили опонентів 5:1.

Де дивитись матч Чехія – Україна?

Матч Чехія – Україна у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO та безкоштовному телеканалі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та у кабельних мережах.