Monte вилетіли, NAVI здолали B8 в українському дербі на ESL Pro League Season 23

Сьогодні, 8 березня, відбулися матчі другого етапу престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23. Зокрема, свої матчі провели й українські колективи.

Так, організація Monte поступилася титулованим FaZe. Це була третя поразка для колективу (до цього поступилися NAVI та Legacy), тож він вилетів з турніру.

Турецька FUT, у складі якої виступають українці Дмитро "⁠dem0n⁠" Мирошниченко та Микита "⁠cmtry" Самолотов також програла свій поєдинок, поступившись французам з 3DMAX.

Також між собою зіграли дві українські команди Natus Vincere та B8. "Бейти" на овертаймах поступилися на першій мапі, а потім програли ще й на другій. NAVI потрапили в сітку 2:1, а B8 та FUT – в 1:2.

ESL Pro League Season 23

2 етап, 8 березня

Monte (Україна) – FaZe (США) 0:2 (11:13 Dust2, 11:13 Overpass)

NAVI (Україна) – B8 (Україна) 2:0 (16:14 Mirage, 13:7 Inferno)

FUT (Туреччина) – 3DMAX (Франція) 2:0 (5:13 Dust2, 11:13 Ancient)

Зауважимо, що турнір проходить за швейцарською системою. Для виходу в плейоф необхідно здобути три перемоги. Якщо ж команда програє тричі, то покине турнір. Загалом у другому етапі бере участь 16 колективів, 8 з них вийдуть в чвертьфінал.

Нагадаємо, напередодні французька кіберспортивна організація Vitality стала чемпіоном престижного турніру з Counter-Strike 2 – PGL Cluj-Napoca 2026.