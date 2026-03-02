Команда Зінченка перемогла в стартовому матчі ESL Pro League Season 23: результати українців

У неділю, 1 березня, відбулися стартові матчі першого етапу престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23.

Зокрема, свої матчі провели й українські колективи. Так, організація Passion UA, власником якої є Олександр Зінченко, перемогла Liquid, а Monte поступилися легендарним у минулому Astralis, яким напередодні продали свого лідера.

Турецька FUT, у складі якої виступають українці Дмитро "⁠dem0n⁠" Мирошниченко та Микита "⁠cmtry" Самолотов, здолала американську М80, а Ninjas in Pyjamas з Артемом "r1nkle" Морозом та Артемом "cairne" Мушинським поступилися бразильцям з Legacy.

ESL Pro League Season 23

1 етап, перші матчі

1 березня

Passion UA (Україна) – Liquid (США) 2:0

Monte (Україна) – Astralis (Данія) 1:2

FUT (Туреччина) – М80 (США) 2:1

Ninjas in Pyjamas (Швеція) – Legacy (Бразилія) 1:2

Зауважимо, що турнір проходить за швейцарською системою. Для виходу в наступний етап необхідно здобути три перемоги. Якщо ж команда програє тричі, то покине турнір.

Загалом в першому етапі бере участь 16 колективів, 8 з них вийдуть в наступний етап, де доєднаються ще до 8 організацій (на момент інвайтів перебували вище у світовому рейтингу).

Нагадаємо, напередодні французька кіберспортивна організація Vitality стала чемпіоном престижного турніру з Counter-Strike 2 – PGL Cluj-Napoca 2026.