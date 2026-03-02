Команда Зінченка перемогла в стартовому матчі ESL Pro League Season 23: результати українців
У неділю, 1 березня, відбулися стартові матчі першого етапу престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23.
Зокрема, свої матчі провели й українські колективи. Так, організація Passion UA, власником якої є Олександр Зінченко, перемогла Liquid, а Monte поступилися легендарним у минулому Astralis, яким напередодні продали свого лідера.
Турецька FUT, у складі якої виступають українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов, здолала американську М80, а Ninjas in Pyjamas з Артемом "r1nkle" Морозом та Артемом "cairne" Мушинським поступилися бразильцям з Legacy.
Passion UA (Україна) – Liquid (США) 2:0
Monte (Україна) – Astralis (Данія) 1:2
FUT (Туреччина) – М80 (США) 2:1
Ninjas in Pyjamas (Швеція) – Legacy (Бразилія) 1:2
Зауважимо, що турнір проходить за швейцарською системою. Для виходу в наступний етап необхідно здобути три перемоги. Якщо ж команда програє тричі, то покине турнір.
Загалом в першому етапі бере участь 16 колективів, 8 з них вийдуть в наступний етап, де доєднаються ще до 8 організацій (на момент інвайтів перебували вище у світовому рейтингу).
Нагадаємо, напередодні французька кіберспортивна організація Vitality стала чемпіоном престижного турніру з Counter-Strike 2 – PGL Cluj-Napoca 2026.