Команда Зінченка сенсаційно вилетіла, Monte здолали росіян та пройшли далі на ESL Pro League Season 23

Сьогодні, 4 березня, відбулися матчі першого етапу престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23. Зокрема, свої матчі провели й українські колективи.

Так, організація Passion UA, власником якої є Олександр Зінченко, поступилася Heroic. До цього клуб здолав Liquid, але після того програв FUT та PaiN. Тож ця поразка стала вирішальною – команда Зінченка вилетіла з турніру.

А українська організація Monte з європейським складом сенсаційно здолала російську PARIVISION (топ-5 світу). На старті турніру Monte програли Astralis, але після того обіграли NRG та Heroic, тож завдяки тріумфу над росіянами пройшли далі.

Також у наступному стейджі опинилася турецька FUT, у складі якої виступають українці Дмитро "⁠dem0n⁠" Мирошниченко та Микита "⁠cmtry" Самолотов. Вона пройшла далі ще вчора, здолавши американську М80, Passion UA та Astralis.

А легендарна у минулому Ninjas in Pyjamas з Артемом "r1nkle" Морозом та Артемом "cairne" Мушинським дійшла до вирішального матчу першого етапу. У колективу поразки від Legacy та M80, а також перемоги над NRG та Gaimin Gladiators. Вирішальне протистояння відбудеться завтра, 5 березня.

ESL Pro League Season 23

1 етап, 4 березня

Passion UA (Україна) – Heroic (Норвегія) 0:2 (5:13 Overpass, 8:13 Nuke)

Monte (Україна) – PARIVISION (-) 2:1 (13:10 Mirage, 15:19 Dust2, 13:7 Inferno)

Ninjas in Pyjamas (Швеція) – Gaimin Gladiators (Бразилія) 2:0 (16:14 Overpass, 13:4 Nuke)

Зауважимо, що турнір проходить за швейцарською системою. Для виходу в наступний етап необхідно здобути три перемоги. Якщо ж команда програє тричі, то покине турнір.

Загалом в першому етапі бере участь 16 колективів, 8 з них вийдуть в наступний етап, де доєднаються ще до 8 організацій (на момент інвайтів перебували вище у світовому рейтингу).

Нагадаємо, напередодні французька кіберспортивна організація Vitality стала чемпіоном престижного турніру з Counter-Strike 2 – PGL Cluj-Napoca 2026.