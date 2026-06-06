Сокіл завоював "бронзу" Екстра-ліги, обігравши Суху Балку в третьому матчі

У суботу, 6 червня, відбувся заключний третій матч бронзової серії Екстра-ліги з футзалу.

У вирішальному протистоянні хмельницький Сокіл переграв Суху Балку, закривши серію на свою користь із рахунком 2:1.

"Хмельничани" розпочали матч впевнено: Андрій Хамдамов відкрив рахунок уже на 3-й хвилині, а на 9-й Вадим Данилюк подвоїв перевагу команди.

Одразу після перерви Артем Шеремет відквитав один м'яч у ворота Сокола. Суха Балка намагалася вирвати нічию, проте на 38-й хвилині Данилюк оформив дубль.

У підсумку – впевнена перемога Сокола з рахунком 3:1, яка принесла команді "бронзу" чемпіонату.

Екстра-ліга-2025/26.

Бронзова серія (серія тривала до двох перемог)

Суха Балка – Сокіл 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Хамдамов, 0:2 – 9 Данилюк, 1:2 – 21 Шеремет, 1:3 – 38 Данилюк

Нагадаємо, що Сокіл впевнено переміг Суху Балку у першому матчі бронзовій серії. У другому ж матчі Суха Балка переграла Сокіл в серії пенальті.