Скай Ап розпрощався з двома легіонерами та українським універсалом Грициною

Київський футзальний клуб Скай Ап оголосив про відхід ще трьох гравців.

Про це повідомила пресслужба команди.

Йдеться про двох бразильских легіонерів Боба и Жоау Лукасів, а також про українського гравця Миколу Грицину.

36-річний універсал Грицина приєднався до "авіаторів" перед стартом сезону 2025/2026 та провів у складі команди 25 матчів. За цей час Микола відзначився 6 голами та 1 результативною передачею.

35-річний універсал Боб Лукас став гравцем столичного клубу в лютому цього року та провів у складі команди 13 матчів. За цей час він відзначився 3 голами та 3 асистами.

Водночас 30-річний бразильський універсал Жоау двічі приєднувався до клубу під час зимової паузи в сезонах 2024/2025 та 2025/2026. Разом із командою він став "бронзовим" призером Екстра-ліги сезону 2024/2025.

У нинішньому сезоні бразилець провів 5 матчів за першу команду та відзначився 2 голами.

Напередодні команду залишили ще три гравці. Також керівництво столичного клубу відправило у відставку з посади головного тренера Тараса Шпичку.

У поточному сезоні SkyUp Futsal посів друге місце в регулярному чемпіонаті, поступившись ХІТу. Проте на чвертьфінальній стадії плейоф "авіатори" сенсаційно поступилися Сухій Балці, яка посіла 7-ме місце в першості.