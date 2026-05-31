Суха Балка в серії пенальті обіграла Сокіл у другому матчі бронзової серії Екстра-ліги

У неділю, 31 травня, відбувся другий матч бронзової серії Екстра-ліги з футзалу, в якому Суха Балка обіграла хмельницький Сокіл.

У запеклому протистоянні між Соколом та Сухою Балкою переможця довелося визначати в серії післяматчевих пенальті. Жовтоводівці зуміли шокувати суперника вже на 3-й хвилині зустрічі завдяки швидкому голу Артема Шеремета. У другому таймі на 24-й хвилині Назар Першин відновив паритет, зробивши рахунок 1:1. У результаті – Суха Балки виграла серію пенальті з рахунком 5:3, встановивши рахунок в серії 1:1.

Екстра-ліга-2025/26.

Бронзова серія

Сокіл – Суха Балка 1:1 (0:1) 3:5 по пенальті

Голи: 0:1 – 3 Шеремет, 1:1 – 24 Першин

Нагадаємо, що Сокіл впевнено переміг Суху Балку у першому матчі бронзовій серії.

